Высшее образование и стаж от двух лет. Мэрия Омска ищет главного архитектора города

Мэрия открыла вакансию на пост главного архитектора Омска и по совместительству заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Об этом сообщается на сайте администрации.
Резюме могут подать специалисты, которые закончили вуз по специальности «архитектура и строительство». Что касается опыта работы, он должен быть не меньше двух лет. Отличникам хватит и одного года в течение 3 лет с даты выдачи диплома.
Напомним, что эта должность появилась в Омске недавно — около года назад. Пост занимала Наталья Старченкова, однако 8 июня она была назначена на должность главного архитектора Омской области и заместителя министра строительства. О своих новых обязанностях и ключевых проблемах архитектуры Омска и региона чиновница рассказывала в интервью Городу55.