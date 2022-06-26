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Высшее образование и стаж от двух лет. Мэрия Омска ищет главного архитектора города

Высшее образование и стаж от двух лет. Мэрия Омска ищет главного архитектора города

26 июня, 09:33
Фото: Город55

Мэрия Омска официально открыла вакансию главного архитектора города

Предыдущий архитектор ушла работать в областное правительство.

Мэрия открыла вакансию на пост главного архитектора Омска и по совместительству заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства. Об этом сообщается на сайте администрации.

Резюме могут подать специалисты, которые закончили вуз по специальности «архитектура и строительство». Что касается опыта работы, он должен быть не меньше двух лет. Отличникам хватит и одного года в течение 3 лет с даты выдачи диплома.

Напомним, что эта должность появилась в Омске недавно — около года назад. Пост занимала Наталья Старченкова, однако 8 июня она была назначена на  должность главного архитектора Омской области и заместителя министра строительства. О своих новых обязанностях и ключевых проблемах архитектуры Омска и региона чиновница рассказывала в интервью Городу55.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Архитектор#Вакансия#Администрация#Департамент архитектуры
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