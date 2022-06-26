В Омской области сорвался седьмой по счету аукцион на строительство проблемной школы

В Омской области досрочно закончился очередной аукцион на строительство школы в Исилькуле. На конкурс с контрактом более чем в полмиллиарда рублей не заявился ни один подрядчик.
По информации портала госзакупок, определить подрядчика должны были до 28 июня. По условиям контракта четырехэтажное здание необходимо возвести в течение шести месяцев — до 20 декабря этого года. Однако желающих взяться за исполнение не нашлось и торги закончились досрочно. Первоначальная цена контракта составляла чуть больше 383 миллионов рублей, сейчас превышает 520.
Напомним, найти застройщика для школы в Исилькуле не могут уже два года. За это время проводилось семь аукционов. По итогам двух из них договор заключали со строительной компанией «Лидер», однако спустя некоторое время соглашение расторгли по причине «ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых обязательств по контракту и нарушение сроков их исполнения».
Ранее проблемную школу упоминал в своем ежегодном отчете Губернатор Александр Бурков. Он сообщил, что готовность здания будущего образовательного учреждения составляет 21% и что область ищет добросовестных подрядчиков.