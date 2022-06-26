В Омской области сорвался седьмой по счету аукцион на строительство проблемной школы

Напомним, найти застройщика для школы в Исилькуле не могут уже два года. За это время проводилось семь аукционов. По итогам двух из них договор заключали со строительной компанией «Лидер», однако спустя некоторое время соглашение расторгли по причине «ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых обязательств по контракту и нарушение сроков их исполнения».