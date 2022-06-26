Торг уместен. В Ленинском округе Омска продают гектар земли с озером

В Ленинском округе Омска продают пять участков общей площадью 1 гектар, в центре которых расположен водоем. Объявление размещено на одном из популярных сайтов продажи недвижимости. По словам собственника, вся территория обнесена двухметровым забором с раздвижными воротами.
«Электричество 380v, 2019. На территории большое озеро с рыбой и раками. Озеро не зарастает, специально сформирована дренажная система. Сруб беседки. Участок почищен, не затапливает", - рассказал собственник.
Продавец оценил недвижимость в 4,5 миллиона рублей. На земле можно организовать бизнес - базу отдыха или платную рыбалку - говорится в объявлении.