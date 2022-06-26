Солнце Монако, Dabro и 20-минутный фейерверк. Фрагменты Дня молодежи в Омске

В Омске шумно отметили День молодежи. Ведущих и исполнителей на Соборной площади встретили так радушно, что кто-то даже пошутил: «Наверное, нас слышно даже за пределами области».
Готовить площадь к празднику начали еще в пятницу. В центре города установили шатры, сценические площадки и фотозоны. И не напрасно. Соборная площадь еще до начала праздника наполнилась сотнями человек.
Ровно в 18 часов праздник открыл омский Dj Svat. После приветствия Соборная площадь наполнилась джазовым звучанием, далее фолк-музыкой, а в 19 часов пришло время торжествовать поклонникам рока. Для омичей выступил местный кавер-проект «D.U.D.E.S.».
Хейдлайнеры марафона Люся Чеботина и группа группа «Dabro» вышли к омичам уже после 20 часов и вместе с поклонниками встретили закат.
Закончился праздник продолжительным фейерверком. Залпы салюта гремели на центром Омска почти 20 минут.
В итоге танцевали под хиты жители и гости города больше четырех часов. Пришли в этот вечер на Соборную площадь несколько тысяч человек. Были даже гости из других регионов.