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Солнце Монако, Dabro и 20-минутный фейерверк. Фрагменты Дня молодежи в Омске

Солнце Монако, Dabro и 20-минутный фейерверк. Фрагменты Дня молодежи в Омске

Вчера, 00:10
Фото: Город55

В День молодежи для омичей выступили Люся Чеботина, группа Dabro и прогремел салют

Жители и гости города танцевали больше четырех часов.

В Омске шумно отметили День молодежи. Ведущих и исполнителей на Соборной площади встретили так радушно, что кто-то даже пошутил: «Наверное, нас слышно даже за пределами области».

Готовить площадь к празднику начали еще в пятницу. В центре города установили шатры, сценические площадки и фотозоны. И не напрасно. Соборная площадь еще до начала праздника наполнилась сотнями человек.

Город55

Ровно в 18 часов праздник открыл омский Dj Svat. После приветствия Соборная площадь наполнилась джазовым звучанием, далее фолк-музыкой, а в 19 часов пришло время торжествовать поклонникам рока. Для омичей выступил местный кавер-проект «D.U.D.E.S.».

Хейдлайнеры марафона Люся Чеботина и группа группа «Dabro» вышли к омичам уже после 20 часов и вместе с поклонниками встретили закат. 

Закончился праздник продолжительным фейерверком. Залпы салюта гремели на центром Омска почти 20 минут. 

В итоге танцевали под хиты жители и гости города больше четырех часов. Пришли в этот вечер на Соборную площадь несколько тысяч человек. Были даже гости из других регионов.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#День молодежи#Праздник#Соборная площадь#Видео
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