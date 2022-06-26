Праздник может быть испорчен. На Омскую область надвигается ураган с грозой

В Омской области объявлено очередное штормовое предупреждение. Как сообщили в мэрии Омска, на регион надвигается сильный ветер с грозой.
Порывы ветра в некоторых районах Омской области могут достигать 20 м/с. Ураган может сопровождаться грозой.
"В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций - пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий связи и электропередач" .
Что касается температуры воздуха, как сообщает Обь Иртышское УГМС, до конца дня будет на уровне 23 градусов тепла.