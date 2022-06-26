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Праздник может быть испорчен. На Омскую область надвигается ураган с грозой

Праздник может быть испорчен. На Омскую область надвигается ураган с грозой

26 июня, 14:38
Фото: 1MI

В Омской области объявили штормовое предупреждение

Обещают ветер до 20 м/с.

В Омской области объявлено очередное штормовое предупреждение. Как сообщили в мэрии Омска, на регион надвигается сильный ветер с грозой. 

Порывы ветра в некоторых районах Омской области могут достигать 20 м/с. Ураган может сопровождаться грозой. 

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций - пожаров в частном жилом секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий связи и электропередач" .

Что касается температуры воздуха, как сообщает Обь Иртышское УГМС, до конца дня будет на уровне 23 градусов тепла.  

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Гроза#Штормовой ветер#Дождь#Штормовое предупреждение#ГУ МЧС по Омской области
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