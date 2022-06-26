Появились новые сроки достройки корпуса ОмГУ, который возводят уже 17 лет

Напомним, что новый корпус ОмГУ начали строить в центре города в 2005 году и обещали сдать к концу 2008. Однако в год сдачи дома знаний строительство приостановили и новый корпус пополнил список омских долгостроев. После в ОмГУ несколько раз менялись ректоры и каждый обещал закончить строительство. В частности, обещания давали ректоры Алексей Якуб, затем — Роман Смелик. Последний заверял, что корпус будет достроен к осени 2021 года.