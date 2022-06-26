Появились новые сроки достройки корпуса ОмГУ, который возводят уже 17 лет

Минстрой России выделил почти 300 миллионов на достройку нового корпуса ОмГУ и покупку оборудования. Об этом сообщает издание «Трамплин» со ссылкой на заведующего кафедрой государственного и муниципального права юридического факультета ОмГУ Александра Костюкова.
«Нам в министерстве сказали, чтобы мы быстро готовили все свои аукционы. Нам было сказано, что до начала июля все соглашения между Минобрнауки и университетом будут подписаны. А значит, за ними будут деньги. Потом мы сможем разыграть средства на аукционе. Если всё пройдет хорошо, то в августе уже начнётся стройка», — цитирует издание слова Костюкова.
151 миллион рублей планируется выделить на завершение строительства нового корпуса. И еще 139 миллионов на покупку оборудования. При этом завкафедрой отметил, что этих денег не хватит, чтобы покрыть все необходимые затраты.
«Нужно еще 70 миллионов, чтобы исправить недочёты предыдущего подрядчика».
Напомним, что новый корпус ОмГУ начали строить в центре города в 2005 году и обещали сдать к концу 2008. Однако в год сдачи дома знаний строительство приостановили и новый корпус пополнил список омских долгостроев. После в ОмГУ несколько раз менялись ректоры и каждый обещал закончить строительство. В частности, обещания давали ректоры Алексей Якуб, затем — Роман Смелик. Последний заверял, что корпус будет достроен к осени 2021 года.