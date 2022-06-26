Омский удав Цезарь едва не получил штраф за купание в реке

Неподалеку от одного из стихийных пляжей Омска комиссия нашла необычного нарушителя. Им оказался 12-киллограмовый удав Цезарь. К слову, бело-желтую змею подписчики омских пабликов уже знают - его снимки, сделанные на берегах Иртыша, мелькают в соцсетях.
Теперь Цезарь познакомился и с людьми в форме. Ползучего нарушителя выявили во время рейда МЧС по «диким» пляжам. В разговоре с хозяином змеи выяснилось, что берег Иртыша излюбленное место для змеиных прогулок летом.
Комиссия удава штрафовать не стала, во время купания он и сам предпочитает держаться подальше от людей. Тем временем на омичей за купание в неположенных местах с начала сезона составили 9 протоколов.