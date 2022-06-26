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Омский удав Цезарь едва не получил штраф за купание в реке

Омский удав Цезарь едва не получил штраф за купание в реке

26 июня, 16:45
Фото: 1MI

Во время рейда по стихийным пляжам комиссия наткнулась на 12-киллограмовую змею

Нарушителя в итоге решили не наказывать.

Неподалеку от одного из стихийных пляжей Омска комиссия нашла необычного нарушителя. Им оказался 12-киллограмовый удав Цезарь. К слову, бело-желтую змею подписчики омских пабликов уже знают - его снимки, сделанные на берегах Иртыша, мелькают в соцсетях.  

скриншот Омск Live

Теперь Цезарь познакомился и с людьми в форме. Ползучего нарушителя выявили во время рейда МЧС по «диким» пляжам. В разговоре с хозяином змеи выяснилось, что берег Иртыша излюбленное место для змеиных прогулок летом.

Комиссия удава штрафовать не стала, во время купания он и сам предпочитает держаться подальше от людей. Тем временем на омичей за купание в неположенных местах с начала сезона составили 9 протоколов.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Пляжи Омска#Рейд#Змея#Комиссия#Штраф#Административный штраф
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