Экологические проблемы, домогательства педагога, День молодежи в Омске

В дополнение к экологической повестке. В распоряжении Города55 появились официальные данные по динамике озеленения в Омске. Выяснилось, что количество высаживаемых деревьев в Омске за пять лет сократилось в 3,5 раза. После реакции общественности на материал в омском департаменте городского хозяйства поспешили ответить — в отчет закралась ошибка! Тем временем экспертный совет по экологии при губернаторе предложил подключить к озеленению города местных промышленников. Мы выяснили, как они отнеслись к такой инициативе.