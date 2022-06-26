Экологические проблемы, домогательства педагога, День молодежи в Омске

Проблемный и дурно пахнущий объект последнего месяца — пометохранилище Сибирской птицефабрики. В начале недели прокуратура потребовала потушить пожар. На следующий день в минсельхозе обозначили фронт работ — привлечены силы МЧС, нужна неделя, а через 10 дней горение должны потушить. Город55 выяснил, что свалка отходов разгорелась полтора месяца назад, в самый «горячий» день — 6 мая, когда пылали многие районы области. К концу недели Росприроднадзор назвал пометохранилище источником загрязнения омского воздуха. Это подтвердило и региональное минприроды. Вблизи объекта выявили превышение ПДК опасных веществ.
22 июня в Омске обнаружили утечку токсичного химиката. Опасное вещество вылилось из контейнера на железнодорожной станции. Региональное МЧС сообщило о ликвидации всех последствий и отсутствии угрозы для омичей. Однако 24 июня произошел аналогичный инцидент — уже на другой ж/д станции, но с тем же опасным веществом.
Омичи с каждой неделей все больше жалуются на неприятный запах, ситуацию осложняет жаркая погода — окна не закроешь. В начале недели объявили режим НМУ. Тогда омичи чувствовали гарь, сероводород, запахи канализации, газа. 21 июня в Нефтяниках заметили густой черный дым. Предполагалось, что он исходит от факельной установки одного из промышленных предприятий. Не уставали горожане сообщать об эко-инцидентах и 23 июня. В основном жалобы были связаны с запахами канализации, гари и химии. Тенденция сохранилась до конца рабочей недели — 24 июня омичи написали свыше трех десятков сообщений из-за ночных выбросов. В выходные жалобы дошли до абсурда.
На фоне обращений жителей профильные ведомства публиковали отчеты по мониторингу воздуха. Правда, гораздо реже, чем жаловались омичи. Так, ровно неделю назад горожане дышали формальдегидом, его содержание в 5,6 раз превысило норму. А 20 июня в атмосфере наблюдался избыток сероводорода.
Омичи, видимо, устали задыхаться и решили взять дело в свои руки. Общественные активисты приобрели камеру для контроля выбросов со стороны северной промзоны.
В дополнение к экологической повестке. В распоряжении Города55 появились официальные данные по динамике озеленения в Омске. Выяснилось, что количество высаживаемых деревьев в Омске за пять лет сократилось в 3,5 раза. После реакции общественности на материал в омском департаменте городского хозяйства поспешили ответить — в отчет закралась ошибка! Тем временем экспертный совет по экологии при губернаторе предложил подключить к озеленению города местных промышленников. Мы выяснили, как они отнеслись к такой инициативе.
И пока люди думают об озеленении, насекомые просто объедают листву на огромном количестве лесного массива. Нашествие шелкопряда в Омской области набирает обороты — бабочки добрались до городских парков и дач. Эксперты предупреждают — в следующем году ситуация будет еще хуже.
В пятницу стало известно о домогательствах со стороны педагога станции юных техников к 10-летней ученице. К вечеру того же дня ситуацию прокомментировал региональный минобр. Примечательно, что это второй подобный скандал в этом учреждении.
В начале недели президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки погорельцам в некоторых регионах страны. Омская область попала в их число. Согласно документу, пострадавшим должны были выплатить средства на покупку или строительство нового жилья. Указаны конкретные сроки. После Виктория Абрамченко провела совещание по этой теме. Омичи участвовали. Выяснилось, что многие уже получили матпомощь.
Президент РФ также поручил Центробанку разработать дополнительные меры поддержки для погорельцев из Сибири, в частности предложил освободить их от кредитных долгов.
23 июня губернатор отчитался об итогах работы облправительства за 2021 год перед депутатами Заксобрания. Собрали самое интересное из его выступления:
— Повысят ли зарплаты бюджетникам? (спойлер: да)
25 июня в Омске прошел общегородской выпускной. Заранее было объявлено о снятии всех ковидных ограничений на эти сутки. Выяснили, сколько в Омской области выпускников, кто из них окончил школу с медалью и каковы результаты ЕГЭ. Из-за праздничного вечера в центре города перекрывали дороги. Это повлияло на общественный транспорт — автобусы временно изменили схемы маршрутов.
А 26 июня — День молодежи. И это тоже повод для перекрытия дорог в центре. Пока не мешают автомобили омичи смогут создать арт-инсталляции на Соборной площади. А вообще мы подготовили целую афишу вечернего концерта. Вход свободный!