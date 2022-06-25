Город55
ГлавноеВсе новости
Знаменательный день. Сколько отличников среди омских выпускников

Знаменательный день. Сколько отличников среди омских выпускников

25 июня, 10:21
Фото: 1MI

Аттестат с отличием получат 878 омских выпускников

Озвучено общее количество выпускников в регионе.

Сегодня, 25 июня, выпускники получают аттестаты о среднем (полном) общем образовании. По всей стране пройдут торжественные церемонии. В Омской области это праздник для 8,4 тысяч бывших школьников.

Сейчас известны практически все результаты ЕГЭ, передает облправительство. В нашем регионе 42 работы на 100 баллов. Из них 24 — по русскому языку, 11 — по химии, две — это профильная математика, а также по одной стобалльной работе по итогам экзаменов по географии, литературе, истории, физике и обществознанию.

На аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в этом году претендуют 878 учеников. Это 10,5% от общего объема выпускников в Омской области.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Выпускной 2022#Школа#Статистика
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18