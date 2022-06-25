Знаменательный день. Сколько отличников среди омских выпускников

Сейчас известны практически все результаты ЕГЭ, передает облправительство. В нашем регионе 42 работы на 100 баллов. Из них 24 — по русскому языку, 11 — по химии, две — это профильная математика, а также по одной стобалльной работе по итогам экзаменов по географии, литературе, истории, физике и обществознанию.