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Загрязнение воздуха, жуткий шелкопряд и День молодежи. Новости субботнего Омска

Загрязнение воздуха, жуткий шелкопряд и День молодежи. Новости субботнего Омска

25 июня, 20:00
Фото: 1MI
Основные события минувших суток.

Загрязнение воздуха близ горящего пометохранилища

На место горящего пометохранилища у Сибирской птицефабрики выехала передвижная эколаборатория. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ.

В Омске у горящего пометохранилещем выявили превышение аммиака и сероводорода
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На фоне происходящего омичи вновь жалуются на серию ночных выбросов — «провоняли даже шторы». Однако повышенный риск пожаров и распространения неприятных запахов все еще есть. Тут поможет ветер — опубликовано штормовое предупреждение. А нам известен прогноз погоды на ближайшие дни.

Нашествие шелкопряда

Шелкопряд атаковал лесные массивы за городом, но уже добрался до омских парков и дач. Вспышка на нескольких гектарах. Город55 пообщался с экспертами, чтобы разобраться в ситуации:

«На следующий год будет еще хуже». Эксперты о нашествии шелкопряда на Омск
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Впрочем, в омских парках можно встретить и других обитателей фауны. Например, один из омичей наткнулся на чешуйчатое существо, которое не спешило контактировать с человеком.

Выпускной и День молодежи

25 июня в Омске полным ходом проводят выпускные вечера. В этот день стало известно, сколько же в регионе выпускников и кто кончил школу с медалью.

А уже завтра, 26 июня, еще один праздник — День молодежи. Есть повод вечером заглянуть на Соборную площадь. Подготовили афишу мероприятий:

Появилась афиша вечернего концерта ко Дню молодежи в Омске
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#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Лес#Выпускной 2022#День молодежи
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