Загрязнение воздуха, жуткий шелкопряд и День молодежи. Новости субботнего Омска

На фоне происходящего омичи вновь жалуются на серию ночных выбросов — «провоняли даже шторы». Однако повышенный риск пожаров и распространения неприятных запахов все еще есть. Тут поможет ветер — опубликовано штормовое предупреждение. А нам известен прогноз погоды на ближайшие дни.