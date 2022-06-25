Загрязнение воздуха, жуткий шелкопряд и День молодежи. Новости субботнего Омска

На место горящего пометохранилища у Сибирской птицефабрики выехала передвижная эколаборатория. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации двух опасных веществ.
На фоне происходящего омичи вновь жалуются на серию ночных выбросов — «провоняли даже шторы». Однако повышенный риск пожаров и распространения неприятных запахов все еще есть. Тут поможет ветер — опубликовано штормовое предупреждение. А нам известен прогноз погоды на ближайшие дни.
Шелкопряд атаковал лесные массивы за городом, но уже добрался до омских парков и дач. Вспышка на нескольких гектарах. Город55 пообщался с экспертами, чтобы разобраться в ситуации:
Впрочем, в омских парках можно встретить и других обитателей фауны. Например, один из омичей наткнулся на чешуйчатое существо, которое не спешило контактировать с человеком.
25 июня в Омске полным ходом проводят выпускные вечера. В этот день стало известно, сколько же в регионе выпускников и кто кончил школу с медалью.
А уже завтра, 26 июня, еще один праздник — День молодежи. Есть повод вечером заглянуть на Соборную площадь. Подготовили афишу мероприятий: