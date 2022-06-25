Выгода параллельного импорта: на что рассчитывать россиянам в новых торговых реалиях

Госдума легализовала параллельный импорт, и на российском рынке вот-вот появятся «ушедшие» бренды. Однако эксперты считают, что новые реалия торговли не слишком выгодны со всех сторон. «Новые Известия» выяснили, в чем подвох такого решения.
Проще всего ситуация на рынке одежды: Минпромторг практически не вводил ограничения на импорт в этой категории товаров, а для ввоза такого товара не нужна дорогая сертификация. Эксперты считают, что эта категория товаров вернется на российские рынки в первую очередь: производителям нужно реализовать уже изготовленные партии одежды, и параллельный импорт в этом случае выгоден обеим сторонам.
В остальных сферах дела обстоят сложнее. Чтобы исключить ввоз контрафакта, придется разрабатывать и вводить ГОСТы. Сертификация не слишком поможет — ей занимается не производитель, а импортер, и повлиять на качество товара он не в силах.
Вдобавок в этому для разных товаров действуют разные требования для сертификации. Например, для импорта смартфонов нужны нотификация ФСБ, лабораторные испытания и декларация соответствия регламенту Таможенного Союза и еще несколько неочевидных документов. Поэтому зачастую импортерам просто невыгоден параллельный импорт — проще наладить «серые» поставки или продажи через интернет.
Гарантийное обслуживание в таком случае тоже под вопросом: после ухода крупных компаний с российского рынка все претензии по качеству товара будут адресованы продавцам, а до производителей дело дойдет в последнюю очередь.
«Другое дело, что практически никто из крупных иностранных производителей, представленных в России, не объявил о своем полном уходе. Приостанавливается производство, работники уходят в простой, но российские подразделения считаются действующими, соответственно, именно они несут ответственность перед конечным покупателем», — объясняет юрист Анна Кононова.
На ценах параллельный импорт также скажется, хоть и кажется, что этого произойти не должно. Снизить и уравновесить цены способна только конкуренция. Даже ФАС России всегда выступал за параллельный импорт, что указывает на возможности стабилизации рынка.
Однако уже сейчас на маркетплейсах цены выросли практически вдвое по сравнению с ценами до спецоперации в пересчете на текущий курс рубля. И эксперты считают, что это не предел.
«При параллельном импорте цены выше минимум на 25% для крупной бытовой техники из-за сложной логистики. Цены могут вырасти в 2–3 раза на холодильники, стиральные машины и т. д. Там логистика крайне тяжелая — эту технику невозможно самолетом привезти, очень дорого, а землей — это, как минимум, через территорию двух стран. Цены на эти товары вырастут больше всего», — уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
О новых машинах в условиях параллельного импорта можно забыть. Минпромторг составил обширный список автомобильных марок, которые теперь можно завозить. В него попали такие люксовые бренды, как Bentey, Rolls Royce, Bugatti, Ferrari, а также Tesla и Lincoln, которые никогда официально в России не продавались, а значит никуда и не уходили. А вот популярного и массового Ford в этом списке почему-то не оказалось.
Интересно, что это разрешение Минпромторга по факту является номинальным: параллельный импорт в сфере автопрома все еще тянет за собой много проблем.
«У нас не легализован параллельный импорт автомобилей и запчастей, у нас прямо запрещен техрегламентом Таможенного союза ввоз автомобилей партиями. Для этого нужно получить одобрение типа транспортного средства, а получить его может только правообладатель, больше никто. Поэтому параллельного импорта автомобилей в РФ нет и не будет», — сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Обойти все эти ограничения не получится, а значит, нужно будет их пересматривать. Но сделать это непросто, ведь техрегламент един для всех стран Таможенного союза — таковы особенности открытых границ. Но даже если это случится, параллельный импорт автомобилей в Россию все равно не начнется из-за дороговизны и сложности оформления документов. Россиянам останется самостоятельно перевозить автомобили из-за границы.
Председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов уверен, что масштабы проблем с параллельным импортом будут лишь расти. Находить поставщиков, согласных работать с Россией, будет все меньше, соответственно, будет меньше товаров и выше цены на них. Альтернатива местного производства появится очень нескоро, если появится вообще.
«Отказываясь от рынка РФ, компании будут корректировать планы производства и настройку логистических цепочек, а значит закупить нужный объем продукции будет сложнее и ценник для конечного потребителя будет выше», — считает СЕО компаний Sellematics и Sellmonitor Дарья Ткаченко.
Есть шанс, что зарубежные компании все же не захотят терять прибыль на российском рынке и найдут способ вернуться обходными путями. Однако этот вариант разделают не все. Предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что производители идут на поводу у потребителя, и если потребитель заявит, что не хочет видеть продукцию известных брендов в России, бренды наверняка откажутся от сотрудничества даже через параллельный импорт.
«До тех пор, пока никто не будет признавать, что ключевым фактором в параллельном импорте является потребитель, ничего в сознании происходить не будет. Не надо плодить экономического мракобесия, — объясняет Дмитрий Потапенко. — За рубежом именно потребительские общества принимают решения о том или ином отношении — поддержке, или, наоборот, хейте, какой-либо продукции. И в этой теме можно обсуждать только потребительские общества, а не тех, кто нарисовал, что они разрешают параллельный импорт, или предпринимателей, которые предоставили локацию, как место на базаре, где можно предоставлять этот товар».
В итоге российский рынок получает возможность параллельного импорта лишь на бумаге. Одежду завозить еще будут и будут долго, а вот новый «Айфон» или свежий «Форд» купить таким образом вряд ли получится. Пустых полок наверняка не будет, но заполнят их не совсем привычными для россиян товарами.