Выгода параллельного импорта: на что рассчитывать россиянам в новых торговых реалиях

О новых машинах в условиях параллельного импорта можно забыть. Минпромторг составил обширный список автомобильных марок, которые теперь можно завозить. В него попали такие люксовые бренды, как Bentey, Rolls Royce, Bugatti, Ferrari, а также Tesla и Lincoln, которые никогда официально в России не продавались, а значит никуда и не уходили. А вот популярного и массового Ford в этом списке почему-то не оказалось.