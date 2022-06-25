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Вор-рецидивист бессовестно вырвал пакет с продуктами у пожилой омички

Вор-рецидивист бессовестно вырвал пакет с продуктами у пожилой омички

25 июня, 13:53
Фото: 1MI

Вор-рецидивист в подъезде ограбил 64-летнюю омичку

Преступнику грозит тюремный срок.

В полицию обратилась 64-летняя жительница Ленинского округа. Она рассказала: днем возвращалась домой из магазина, в подъезд следом зашел неизвестный. Мужчина выхватил из рук женщины пакет с продуктами и кошельком и убежал. Сумма ущерба — 2 450 рублей. Инцидент произошел в доме по улице Карбышева.

Правоохранители опросили потерпевшую, узнали приметы преступника. Позже удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Кировского округа, ранее неоднократно судимый за аналогичные злодеяния.

Теперь омичу грозит до четырех лет тюрьмы. Такое наказание предусмотрено законом за открытое хищение чужого имущества, пояснили в полиции.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Кража
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