Вор-рецидивист бессовестно вырвал пакет с продуктами у пожилой омички

В полицию обратилась 64-летняя жительница Ленинского округа. Она рассказала: днем возвращалась домой из магазина, в подъезд следом зашел неизвестный. Мужчина выхватил из рук женщины пакет с продуктами и кошельком и убежал. Сумма ущерба — 2 450 рублей. Инцидент произошел в доме по улице Карбышева.