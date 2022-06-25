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В Омской области случилось первое нападение медведя на скот

В Омской области случилось первое нападение медведя на скот

25 июня, 10:36
Фото: 1MI
Рассматривается возможность увеличения квот на отстрел животных.

В Омской области случилось первое нападение медведя на скот. Об инциденте в Знаменском районе сообщает «12 канал». Разрешение на отстрел хищника дали, поскольку он уже прикормлен и потенциально опасен.

При этом убивать животных, которые просто бродят вокруг населенных пунктов, нет необходимости. Без провокации они вряд ли нападут.

Напомним, на прошлой недели жители региона в соцсетях рассказали о появлении медвежьих следов на севере Омской области. Тогда в Управлении по охране животного мира задумались о послаблениях для охотников. В потенциально опасные районы выехали инспекторы для проверки. После — планировалось обсудить вопрос увеличения числа квот и лимитов на отстрел косолапых. Однако в некоторых районов такие разрешения не пользуются спросом.

В минприроды заявляли, медведей в нашем регионе много. За последние пять лет не было ни одного нападения хищника на человека.

#Происшествия#Новости#Омская область#Знаменский район#Минприроды#Охота#Медведи
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