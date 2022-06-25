В Омской области случилось первое нападение медведя на скот

Напомним, на прошлой недели жители региона в соцсетях рассказали о появлении медвежьих следов на севере Омской области. Тогда в Управлении по охране животного мира задумались о послаблениях для охотников. В потенциально опасные районы выехали инспекторы для проверки. После — планировалось обсудить вопрос увеличения числа квот и лимитов на отстрел косолапых. Однако в некоторых районов такие разрешения не пользуются спросом.