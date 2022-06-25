В Омской области случилось первое нападение медведя на скот. Об инциденте в Знаменском районе сообщает «12 канал». Разрешение на отстрел хищника дали, поскольку он уже прикормлен и потенциально опасен.
При этом убивать животных, которые просто бродят вокруг населенных пунктов, нет необходимости. Без провокации они вряд ли нападут.
Напомним, на прошлой недели жители региона в соцсетях рассказали о появлении медвежьих следов на севере Омской области. Тогда в Управлении по охране животного мира задумались о послаблениях для охотников. В потенциально опасные районы выехали инспекторы для проверки. После — планировалось обсудить вопрос увеличения числа квот и лимитов на отстрел косолапых. Однако в некоторых районов такие разрешения не пользуются спросом.
В минприроды заявляли, медведей в нашем регионе много. За последние пять лет не было ни одного нападения хищника на человека.