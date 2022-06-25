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«Упал большой кусок кирпича»: омичка рассказала об аварийном детсаде на Московке

«Упал большой кусок кирпича»: омичка рассказала об аварийном детсаде на Московке

25 июня, 10:49
Фото: 1MI

Омичка пожаловалась на аварийное состояние детсада № 18

Обрушаются покрытия, штукатурка и кирпичная кладка.

Омичка в социальных сетях заявила об аварийном состоянии детского сада на Старой Московке. Речь об учреждении № 18, что находится по адресу улица Молодогвардейская, 8. Пост с жалобой опубликовали в сообществе «Типичный Омск». Автор обращается к администрации Ленинского округа с просьбой обратить внимание на бедственное положение здания.

«На днях забирала сына из садика. Подходила к крыльцу сада с младшим ребёнком, буквально в полуметре от нас упал достаточно большой кусок кирпича», — пишет женщина.

К публикации приложены снимки. На фотографиях с места действительно видно разрушенное состояние детского сада: обрушенные штукатурка и кирпичная кладка, ступеньки в аварийном состоянии. У фасада повесили сигнальную оградительную ленту — видимо, есть вероятность падения кирпичей.

Примечательно, на фасаде детского здания красуется баннер с надписью: «Улыбнитесь! Вы пришли в детский сад!». Над баннером — полуразрушенное покрытие внешней стены.

Обновлено: днем 25 июня, после выхода публикации, на ситуацию отреагировали в департаменте образования. Специалисты проведут обследование здания детского сада №18 в понедельник, 27 июня 2022 года.

#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Омичи#Жалобы#Детский сад
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