«Упал большой кусок кирпича»: омичка рассказала об аварийном детсаде на Московке

Омичка в социальных сетях заявила об аварийном состоянии детского сада на Старой Московке. Речь об учреждении № 18, что находится по адресу улица Молодогвардейская, 8. Пост с жалобой опубликовали в сообществе «Типичный Омск». Автор обращается к администрации Ленинского округа с просьбой обратить внимание на бедственное положение здания.
«На днях забирала сына из садика. Подходила к крыльцу сада с младшим ребёнком, буквально в полуметре от нас упал достаточно большой кусок кирпича», — пишет женщина.
К публикации приложены снимки. На фотографиях с места действительно видно разрушенное состояние детского сада: обрушенные штукатурка и кирпичная кладка, ступеньки в аварийном состоянии. У фасада повесили сигнальную оградительную ленту — видимо, есть вероятность падения кирпичей.
Примечательно, на фасаде детского здания красуется баннер с надписью: «Улыбнитесь! Вы пришли в детский сад!». Над баннером — полуразрушенное покрытие внешней стены.
Обновлено: днем 25 июня, после выхода публикации, на ситуацию отреагировали в департаменте образования. Специалисты проведут обследование здания детского сада №18 в понедельник, 27 июня 2022 года.