«Упал большой кусок кирпича»: омичка рассказала об аварийном детсаде на Московке

Омичка в социальных сетях заявила об аварийном состоянии детского сада на Старой Московке. Речь об учреждении № 18, что находится по адресу улица Молодогвардейская, 8. Пост с жалобой опубликовали в сообществе «Типичный Омск». Автор обращается к администрации Ленинского округа с просьбой обратить внимание на бедственное положение здания.