Штормовое предупреждение. Омичам рассказали о грядущей опасности

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 июня в большинстве районов Омской области ожидаются сильные дожди с градом и грозами. Порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду.
Погода рискует спровоцировать происшествия: техногенные пожары, коммунальные аварии, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения.
К омичам обращается мэрия: в случае возникновения ЧС и аварий, следует оперативно сообщить в МЧС по телефонам 01, 25-83-26, 44-91-00, при звонке с мобильного телефона «101»; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.
Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие дни.