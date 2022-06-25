Штормовое предупреждение. Омичам рассказали о грядущей опасности

К омичам обращается мэрия: в случае возникновения ЧС и аварий, следует оперативно сообщить в МЧС по телефонам 01, 25-83-26, 44-91-00, при звонке с мобильного телефона «101»; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.