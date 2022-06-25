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Штормовое предупреждение. Омичам рассказали о грядущей опасности

Штормовое предупреждение. Омичам рассказали о грядущей опасности

25 июня, 14:51
Фото: 1MI

На Омск надвигаются ветер, дождь и грозы

Жителям региона советуют соблюдать правила безопасности.

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 июня в большинстве районов Омской области ожидаются сильные дожди с градом и грозами. Порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду.

Погода рискует спровоцировать происшествия: техногенные пожары, коммунальные аварии, повреждения или обрывы линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения.

К омичам обращается мэрия: в случае возникновения ЧС и аварий, следует оперативно сообщить в МЧС по телефонам 01, 25-83-26, 44-91-00, при звонке с мобильного телефона «101»; а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие дни.

#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды#Ухудшение погоды
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