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Серия краж. Полиция ищет омича с «характерными» татуировками

Серия краж. Полиция ищет омича с «характерными» татуировками

25 июня, 17:06
Фото: 1MI

Омская полиция ищет вора-рецидивиста с множеством тату

Известны приметы подозреваемого.

Омская полиция разыскивает подозреваемого в совершении дачных краж. Возбуждено четыре уголовных дела, подтверждена причастность к еще ряду преступных эпизодов.

Подозреваемый — 48-летний мужчина. Особая примета — обилие «характерных» татуировок. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители публикуют фотографию разыскиваемого:

УМВД России по Омской области

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении фигуранта, просят сообщить в полицию: 79-32-02, 79-26-76, 102. Конфиденциальность гарантируется.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Полиция#Розыск#Кража
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