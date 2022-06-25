Серия краж. Полиция ищет омича с «характерными» татуировками

Омская полиция разыскивает подозреваемого в совершении дачных краж. Возбуждено четыре уголовных дела, подтверждена причастность к еще ряду преступных эпизодов.
Подозреваемый — 48-летний мужчина. Особая примета — обилие «характерных» татуировок. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Правоохранители публикуют фотографию разыскиваемого:
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении фигуранта, просят сообщить в полицию: 79-32-02, 79-26-76, 102. Конфиденциальность гарантируется.