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Счет на минуты. Озвучено число аварий, в которых могли погибнуть омичи

Счет на минуты. Озвучено число аварий, в которых могли погибнуть омичи

25 июня, 09:12
Фото: 1MI

В этом году омское МЧС спасло в ДТП 16 человек

Статистика транспортных происшествий от областного МЧС.

Региональное МЧС представило данные по дорожно-транспортным происшествиям. С начала года сотрудники выезжали на места происшествий 375 раз, спасли 16 человек.

Пожарные рассказали алгоритм действий при авариях. Первым делом автомобиль обесточивают, потом демонтируют крышу и деблокируют двери. Пострадавших извлекают и передают сотрудникам центра медицины катастроф.

Самая «богатая» на ДТП магистраль в Омской области — трасса Тюмень — Омск. Местные жители прозвали ее «трассой смерти» за огромное количество происшествий.

#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#МЧС#ДТП#Статистика
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