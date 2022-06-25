Счет на минуты. Озвучено число аварий, в которых могли погибнуть омичи

Региональное МЧС представило данные по дорожно-транспортным происшествиям. С начала года сотрудники выезжали на места происшествий 375 раз, спасли 16 человек.
Пожарные рассказали алгоритм действий при авариях. Первым делом автомобиль обесточивают, потом демонтируют крышу и деблокируют двери. Пострадавших извлекают и передают сотрудникам центра медицины катастроф.
Самая «богатая» на ДТП магистраль в Омской области — трасса Тюмень — Омск. Местные жители прозвали ее «трассой смерти» за огромное количество происшествий.