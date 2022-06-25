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«Провоняли даже шторы». Омичи поведали о резком запахе газа в городе

«Провоняли даже шторы». Омичи поведали о резком запахе газа в городе

25 июня, 13:08
Фото: 1MI

Омичи в соцсетях пожаловались на запах газа

Обращения от жителей в социальных сетях.

Омичи в очередной раз пожаловались на выбросы. Пост появился в сообществе «Омск Live». Автор сообщает об ужасном запахе жженой резины. «Дышать нечем вообще. Провоняли даже шторы», — пишет житель Омска.

В комментариях о витающих ароматах рассказали и другие горожане. На резкий запах газа жалуются обитатели Северных, Герцена и Волочаевской. О тошноте и головной боли от ночных выбросов поведали жители дома на улице Красных зорь. «Нефтяники — вонь страшная ночью была», — также повествует пользователь соцсети.

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Выбросы
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