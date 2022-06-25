«Провоняли даже шторы». Омичи поведали о резком запахе газа в городе

В комментариях о витающих ароматах рассказали и другие горожане. На резкий запах газа жалуются обитатели Северных, Герцена и Волочаевской. О тошноте и головной боли от ночных выбросов поведали жители дома на улице Красных зорь. «Нефтяники — вонь страшная ночью была», — также повествует пользователь соцсети.