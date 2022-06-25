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После смерча в Сочи. На Омск надвигается страшный ветер

После смерча в Сочи. На Омск надвигается страшный ветер

25 июня, 12:19
Фото: 1MI
Омичей вновь ждет шквалистый ветер.

Омские синоптики рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни. Завтра, 26 июня, температура воздуха составит +22…+27 градусов, однако местами опустится до +17. Возможен кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 метров в секунду.

В ночь на понедельник резко похолодает до +8 градусов. Осадков и шквалистого ветра не ожидается.

Новая неделя стартует с небольшого дождя. Столбик термометра местами поднимется до +23. Ветер от 9 до 14 метров в секунду.

28 июня днем +16…+21. По данным Обь-Иртышского УГМС, возможен кратковременный дождь.

ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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