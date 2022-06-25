Почему в Омске сильные ветра и дым, но нет сахара. Что чаще всего ищут омичи

Город55 проанализировал запросы, которые пользователи вводят в поисковике чаще всего, и постарался найти на них ответы.
Май выдался в Омске «богатым» на пожары. Шквалистый ветер почти ежедневно перебрасывал огонь на населенные пункты. Дым от возгораний доходил до омичей, поэтому жители часто задавались вопросом — откуда смог на этот раз.
Самым разрушительным оказался пожар 6 мая, тогда сгорела целая улица в поселке под Омском выгорело несколько улиц в Называевске. В тот же день начало тлеть пометохранилище Сибирской птицефабрики. И если огонь в Новоалександровке потушили, то на полигон никто не обратил внимания. Отходы продолжали тлеть.
Весь июнь омичи жаловались на неприятный запах, который ветер разносил по всем округам города. Тогда проблемой заинтересовалась природоохранная прокуратура. Было заведено уголовное дело, пожар необходимо было потушить. Дым от горящего полтора месяца пометохранилища тоже начал распространяться.
В начале марта, спустя некоторое время после объявления спецоперации, омичи начали массово скупать сахар. Горожане были охвачены иллюзией, что продукт кончится, хотя ритейлеры и власти заявляли — запасы есть, опасаться нечего. Спрос на сахар вырос в 10 раз. Тогда ситуацию назвали «искусственным ажиотажем». На складах сахара было достаточно, но поставщики просто не успевали доставлять его по точкам. К апрелю ситуация пришла в норму, сейчас дефицита продукта в Омске нет.
Не будем далеко ходить… Повышенный спрос на сахар повлиял и на ценовую политику. Омичи стали жаловаться на рост стоимости сахарного песка. Правительство «заморозило» цены до конца марта 2022 года. Однако не все магазины работали по новым правилам, особенно маленькие точки.
Ростом цен в конце марта заинтересовалась ФАС. Начались проверки. Необоснованное подорожание могло разогнать инфляцию. Некоторых отечественных производителей позже обвинили в сбоях с поставками. Как и в случае со спросом, к апрелю ситуация на рынке стабилизировалась. Сейчас средний чек на сахар в Омске — около 70 рублей.
В этом году в Омской области отмечаются сильнейшие ветра. Штормовые предупреждения приходят часто, ураганы оставляют разрушительные последствия. Логично задаться вопросом о природе происхождения столь сильных ветров.
Некоторые омичи предполагали, что причина кроется в массовой вырубке и кронировании деревьев, якобы нет защитного слоя от стихии. Есть мнение, что всему виной глобальное изменение климата — проблема, о которой многие годы твердят экоактивисты по всему миру.
А вот ученое сообщество выдвигает свои версии. Ураганы образуются, когда вода в океанах становится теплой. Ветер создает грозовые тучи из испаряющихся частиц воды с поверхности. И чем выше температура жидкости, тем сильнее ветер. Поэтому потепление мировых океанов называют одной из причин штормов по всему миру. Не только омичей одолевать ветер стал чаще. Об этом писал открытый научный журнал «Nature Communications» еще в 2019 году.
Там же ученые делали прогноз на будущее. С 1900 года средняя глобальная температура поверхности Атлантического океана повысилась почти на 1 градус. Это очень много. Учитывая тенденцию, научное сообщество предположило, что сильные ветра будут дуть чаще.
В ночь на 18 на 19 декабря 2021 года Омск накрыло густым туманом с едким запахом гари. Столь масштабное явление не на шутку испугало горожан. Следующие несколько суток профильные ведомства выясняли причину произошедшего.
Плохая видимость привела к отмене авиарейсов. В поисках причины странного тумана по городу ездила лаборатория по мониторингу атмосферы, а синоптики измеряли показатели. Воздух в Омске стал опасным, твердили эко-приложения. К полуночи омское МЧС объявило — дымка образовалась в связи с безветренной погодой, факторы: продукты сгорания котельных, печей частного сектора, работа машинных двигателей.
Тогда туман стал причиной множества происшествий на дорогах — две смерти, девять пострадавших. Позже раскрыли неприятную подробность — в воздухе было двукратное превышение ПДК опасных веществ. Подозрения горожан подтверждались. Дымка рассеялась к 20 декабря 2021 года. С тех пор такого густого тумана в Омске не было.
Омская область регулярно становится рекордсменом по миграционной убыли. Покидают Омск чаще всего рабочие кадры, специалисты с опытом или выпускники в поисках занятости. Об этом говорят данные статистики. Отток населения негативно влияет на трудовой рынок.
Омскстат публиковал данные за этот год. Уровень занятости едва превысил 60%, а безработица официально составила 6,5%. При этом городские жители были трудоустроены чаще сельчан.
На рынок труда сильно повлияла пандемия коронавируса в 2020 и в 2021 году, а в 2022 еще одним негативным фактором стали внешние санкции. Многие компании просто не выдержали испытаний обстоятельствами, кто-то обанкротился. Немало омичей лишились источника доходов.
По мнению местных экспертов, размер пособия по безработице — тоже важный элемент на рынке труда. Получать выплату иногда выгоднее, чем заниматься низкооплачиваемой работой.
Российское правительство еще во время пандемии начало вести антикризисную политику в сфере трудоустройства граждан. К концу 2021 года планировалось вернуться к допандемийным показателям безработицы. В Омской области это сделать удалось, однако миграционная убыль все равно продолжает расти. Специалисты называют ряд условий для привлечения кадров: субсидирование занятости для сохранения мест на градообразующих предприятиях, стимулирование компаний на увеличение набора сотрудников, повышение конкурентоспособности, расширение объема компетенций, повышение заработной платы. К слову, о зарплате — с мая по июнь 2022 года задолженность работодателей перед омичами выросла на 70%.