Почему в Омске сильные ветра и дым, но нет сахара. Что чаще всего ищут омичи

В начале марта, спустя некоторое время после объявления спецоперации, омичи начали массово скупать сахар. Горожане были охвачены иллюзией, что продукт кончится, хотя ритейлеры и власти заявляли — запасы есть, опасаться нечего. Спрос на сахар вырос в 10 раз. Тогда ситуацию назвали «искусственным ажиотажем». На складах сахара было достаточно, но поставщики просто не успевали доставлять его по точкам. К апрелю ситуация пришла в норму, сейчас дефицита продукта в Омске нет.