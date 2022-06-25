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Омский минобр прокомментировал ситуацию с домогательствами педагога к ученице

Омский минобр прокомментировал ситуацию с домогательствами педагога к ученице

25 июня, 09:22
Фото: 1MI
Ведомство предлагает психологическую поддержку ребенку.

Минобразования Омской области прокомментировал ситуацию с домогательствами педагога омской станции юных техников до ученицы. Профильное ведомство оказывает помощь следствию.

«Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних на связи с семьёй ребёнка, при согласии со стороны родителей возможна организация психологической поддержки», — отметили чиновники.

Напомним, на 30-летнего учителя возбудили уголовное дело. Его обвиняют в домогательствах к 10-летней девочке. Инцидент произошел в стенах областной станции юных техников. Городу55 известны подробности истории.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Министерство образования#Уголовное дело
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