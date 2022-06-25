Омский минобр прокомментировал ситуацию с домогательствами педагога к ученице

Минобразования Омской области прокомментировал ситуацию с домогательствами педагога омской станции юных техников до ученицы. Профильное ведомство оказывает помощь следствию.
«Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних на связи с семьёй ребёнка, при согласии со стороны родителей возможна организация психологической поддержки», — отметили чиновники.
Напомним, на 30-летнего учителя возбудили уголовное дело. Его обвиняют в домогательствах к 10-летней девочке. Инцидент произошел в стенах областной станции юных техников. Городу55 известны подробности истории.