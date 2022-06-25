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Омич наткнулся в парке на неприветливое чешуйчатое существо

Омич наткнулся в парке на неприветливое чешуйчатое существо

25 июня, 13:24
Фото: 1MI

Омичи сообщают о ящерицах в парке Победы

Горожанин успел сфотографировать находку.

Омичи  в социальных сетях поделились необычной находкой в парке Победы. «На одной из тропинок встретил натурального рептилоида», — пишет автор поста в сообществе «Омск ВК».

В парке горожанин наткнулся на ящерицу и сфотографировал ее. Чешуйчатая довольно плотного телосложения. Автор публикации пытался дотронуться до нее, но та скрылась в траве.

скриншот сообщества "Омск ВК"

В комментариях многие омичи поделились, что тоже встречали ящериц в «зеленых уголках» региона, например, на дачах. «Их много было, главное знать где живут. Я раньше по шесть штук за раз ловила. Просто много мест обитания застраивают», — поделилась жительница Омска.

#Город#Новости#Омск#Омичи#Соцсети
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