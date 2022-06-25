Омич наткнулся в парке на неприветливое чешуйчатое существо

В комментариях многие омичи поделились, что тоже встречали ящериц в «зеленых уголках» региона, например, на дачах. «Их много было, главное знать где живут. Я раньше по шесть штук за раз ловила. Просто много мест обитания застраивают», — поделилась жительница Омска.