Новым омским электропоездом впервые будет управлять женщина

В Омской области запустят пригородный электропоезд и введут в эксплуатацию железнодорожный мост. Ранее регион и Западно-Сибирская железная дорога подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 2022–2026 годы.
29 июня состоится торжественный пуск нового пригородного электропоезда. Он отправится по маршруту Омск — Калачинская. Управлять этим транспортом будет женщина-машинист, единственная на Западно-Сибирской железной дороге, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.
В этот же день пройдет официальное открытие нового железнодорожного моста через Омь.