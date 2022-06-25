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Новым омским электропоездом впервые будет управлять женщина

Новым омским электропоездом впервые будет управлять женщина

25 июня, 14:56
Фото: 1MI

Железнодорожный мост через Омь откроется 29 июня

Состоится торжественное открытие нового состава и ж/д моста.

В Омской области запустят пригородный электропоезд и введут в эксплуатацию железнодорожный мост. Ранее регион и Западно-Сибирская железная дорога подписали соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 2022–2026 годы.

29 июня состоится торжественный пуск нового пригородного электропоезда. Он отправится по маршруту Омск — Калачинская. Управлять этим транспортом будет женщина-машинист, единственная на Западно-Сибирской железной дороге, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

В этот же день пройдет официальное открытие нового железнодорожного моста через Омь.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Железная дорога#Мост#Торжественное открытие
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