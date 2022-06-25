«На следующий год будет еще хуже». Эксперты о нашествии шелкопряда на Омск

Омские леса атаковал непарный шелкопряд. Прожорливые гусеницы поедают листья и уничтожают многолетние деревья. В Главном управлении лесного хозяйства по Омской области рассказали, что вспышка зафиксирована на 28 га лесного фонда, при этом 10 га сейчас обрабатывают специальным биологическим препаратом.
Отметим, что удар нашествия шелкопряда сначала приняла Новосибирская область, затем личинки добрались до приграничных лесов, поразили Оконешевский, Калачинский, Кормиловский и Омский районы. Специалисты отмечают, что численность вредителя зависит от погодных условий. То есть чем на улице жарче, тем шелкопряда больше.
Ущерб жители Омской области видят воочию. В соцсетях распространяются фотографии «лысых» деревьев, будто на дворе глубокая осень. Причем от шелкопряда страдают не только лесные массивы, но и дачные участки.
«Это же какой-то кошмар! Мы ожидали нашествия колорадского жука, в итоге весь май потратили на то, чтобы уничтожить с дачного участка шелкопряда! Такого я никогда не видел. Рядом с нашей дачей есть еще небольшой лес, обычно там пушистые деревья, мы часто ходим гулять туда с собакой, а тут наш привычный ритуал испорчен. Разве это лес? Обглоданные листья, ветки, ужас! Надеюсь, все восстановится и мы снова сможем наслаждаться видами», — рассказывает Денис Потапов.
Садоводам пришлось сражаться с вредителем подручными средствами.
«В самом начале дачного сезона увидели объеденные листья, и сразу муж начал обрабатывать посадки. Не знаю чем, но, по-моему, остатками раствора для вытравливания колорадского жука. Сейчас все пришло в норму», — делится омичка Наталья Блинова. — Но леса — это просто фильмы ужасов. Не могу смотреть на это без содрогания. В том году было местами, а сейчас шелкопряд сплошняком!»
Впрочем, женщина надеется, что ущерб будет недолговечным: после того как гусеницы «окуклятся», деревья должны начать восстанавливать листву.
У непарного шелкопряда есть такая особенность — раз в несколько лет давать «вспышки». Причем, по словам доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений ОмГАУ Алексея Гайваса, это характерно для многих видов насекомых. Несколько лет подряд популяция снижается, а потом происходит подъем. Размножение достигает кульминации, а затем по естественным причинам начинается «затухание».
«Последняя вспышка, как сейчас, была в 2015 году. Тоже все березы стояли голые и объеденные. А в 2016-2017 все пошло на спад. Потом и вовсе был период „депрессии“. То есть шелкопряд в такие периоды в природе тоже есть, хоть и немного, но люди из-за снижения численности его редко наблюдают», — рассказывает Алексей Гайвас.
Специалист считает, что нашествие шелкопряда — нормальное явление, и повода для паники нет. Такого же мнения придерживается заместитель начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов ГУ Лесного хозяйства Михаил Лещина. По его словам, уже к концу июля деревья вновь вернут себе прежний вид. Листья восстановятся.
«Березовые и осиновые леса, которые у нас преобладают, устойчивы к этому виду вредителя. Массовой гибели деревьев не будет. Люди к нам обращаются, паникуют — это неправильно. К концу июля новые листья уже выпустятся», — говорит Лещина.
На вопрос, можно ли спастись обработкой от вредителя, доцент кафедры садоводства ОмГАУ Гайвас отвечает скептически: это малоэффективно и затратно.
«Обработки чем? Очень редко кто использует биологические средства. Во-первых, это дорого, так как биопрепараты дороже химических. Во-вторых, биологические препараты не всегда эффективно работают. Например, мы обработали ими, а температура воздуха резко упала или прошел дождь, роса, туман, и в таких условиях они просто перестают работать. Все смывается. Как биологические препараты, так и химические. То есть вложенные средства уходят в ноль», — рассказывает Гайвас.
В естественных условиях, по словам Гайваса, в обработке нет смысла.
«Химией вообще не рекомендуется обрабатывать. Я на своей памяти вообще не помню, чтобы у нас леса обрабатывали химическими препаратами. Это дорого, непрактично. Представляете, если обрабатывать, то это же нужны какие-то летательные аппараты!» — продолжает специалист.
Методы обработки, которые используются сейчас, не задевают верхушки деревьев.
«Вся обработка — это, как правило, использование аэрозольных больших средств. На них стоит машина, нечто похожее на вентилятор, который раздувает средство снизу. Нижняя часть обрабатывается, а верхняя — не очень эффективно», — говорит Гайвас.
Кроме того, если и обрабатывать леса от шелкопряда, то желательно тогда, когда вредители еще маленькие. В это время они сильнее подвержены воздействию препарата. А предотвратить нашествие в принципе невозможно.
«Обрабатываются места, которые посещают люди. В этом году мы 10 тысяч гектар обработали, на следующий год в плане у нас стоит 18 тысяч, но по осеннему учету будем смотреть и, возможно, увеличим эту обработку», — говорит Михаил Лещина.
С «активным» шелкопрядом омичам придется мириться не только этим летом, но и следующим.
«Вспышка была в 2015 году. Вот, считайте, 5-6 лет шло нарастание. Кульминация либо в этом году, либо в следующем, а уже потом пойдет, по моему мнению, естественный спад», — говорит Гайвас.
Однако не стоит надеяться на то, что шелкопряд уйдет совсем. Эти вредители — местные жители в наших краях.
«Есть насекомые, которые в какой-то регион приходят. Вот, как колорадский жук, его же раньше не было. Он был завезен. А непарный шелкопряд — наш. В наших лесах он встречался всегда», — подытожил Гайвас.
Лещина прогнозирует, что пик придется на следующий год.
«На следующий год будет еще больше. В прошлом году началось все с Новосибирска, и теперь все это продвигается в западную сторону. Так что в 2023 году мы еще будем наблюдать такую картину. Но это, с одной стороны, даже хорошо, чем больше его численность в одномоментный период, тем быстрее он сам себя изживает. Это законы природы и мы от этого никуда не денемся», — отмечает специалист.
При этом эксперт понимает тревогу жителей: гусеницы съедают не только леса, когда заканчивается кормовая база, они поглощают любую другую зелень — в том числе на огородах. Дачникам он советует обрабатывать посадки химическими средствами.
Сейчас уже осталось совсем немного времени до того момента, когда шелкопряд «окуклится».
«Я думаю, следующую неделю они еще будут питаться, а потом окуклятся. Две недели они будут окукливаться и где-то через две недели будет бабочка. Все их правда считают мотыльками. Но бабочка уже не объедает ничего, она откладывает яйца и умирает», — подытожил Михаил Лещина.
Отметим, непарный шелкопряд — это бабочка из семейства эребид. От этого вредителя страдают не только российские города, но и Кавказ, Европа, Малая Азия, Дальний Восток, Северная Америка. Шелкопряд прожорлив, поэтому способен повреждать до 300 видов растений. В периоды размножения объедает деревья на значительных площадях. Деревьям приходится терпеть атаку вредителей до нескольких месяцев, так как бабочки появляются лишь в середине, а то и в конце лета.