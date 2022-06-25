«На следующий год будет еще хуже». Эксперты о нашествии шелкопряда на Омск

У непарного шелкопряда есть такая особенность — раз в несколько лет давать «вспышки». Причем, по словам доцента кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений ОмГАУ Алексея Гайваса, это характерно для многих видов насекомых. Несколько лет подряд популяция снижается, а потом происходит подъем. Размножение достигает кульминации, а затем по естественным причинам начинается «затухание».