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Коммунальная катастрофа. Омичи пожаловались на глобальный потоп в Нефтяниках

Коммунальная катастрофа. Омичи пожаловались на глобальный потоп в Нефтяниках

25 июня, 13:43
Фото: 1MI

Омичи сообщили о прорыве теплотрассы в Советском округе

Местные жители пытались решить проблему, обращаясь в инстанции.

Коммунальный инцидент произошел в Советском округе Омска. Местный житель сообщил о происшествии в соцсетях.

На пересечении улиц Малиновского и 6-я Крайняя третий день течет вода из теплотрассы. «Тысячу раз звонили в диспетчерские, в том числе в администрацию города. Не реагируют!», — пишет автор поста в паблике «Инцидент Омск».

Опубликована видеозапись с места событий. На кадрах — указанный перекресток, вид сверху. Дорожное полотно залито водой, колеса проезжающих автомобилей утопают наполовину.

В комментариях омичи забеспокоились о жилых строениях рядом, якобы грунт размоет и дома «поплывут».

#Происшествия#Город#Общество#Новости#Омск#Нефтяники#Соцсети#Жалобы#Омичи
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