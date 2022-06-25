Коммунальная катастрофа. Омичи пожаловались на глобальный потоп в Нефтяниках

Коммунальный инцидент произошел в Советском округе Омска. Местный житель сообщил о происшествии в соцсетях.
На пересечении улиц Малиновского и 6-я Крайняя третий день течет вода из теплотрассы. «Тысячу раз звонили в диспетчерские, в том числе в администрацию города. Не реагируют!», — пишет автор поста в паблике «Инцидент Омск».
Опубликована видеозапись с места событий. На кадрах — указанный перекресток, вид сверху. Дорожное полотно залито водой, колеса проезжающих автомобилей утопают наполовину.
В комментариях омичи забеспокоились о жилых строениях рядом, якобы грунт размоет и дома «поплывут».