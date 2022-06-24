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За цветы на участках будут штрафовать

24 июня, 22:42
Жизнь российских дачников может серьезно осложниться: возможно, скоро их начнут штрафовать за сорняки в огороде.

Как пишет Infox, в категорию сорняков, которые будет запрещено выращивать на своей территории, попадут даже обычные ромашки и одуванчики. Юрист Егор Редин пояснил, что штрафы могут выписать в соответствии со статьей 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению», а сумма штрафов составит от 20 до 50 тысяч рублей – в зависимости от обстоятельств.

Впрочем, нововведение коснется только тех, кто приобрел свой участок как землю сельхозназначения или разбил на даче огород. Те, кто пользуется землей в формате индивидуального жилищного строительства, никакой ответственности за растительность на даче не несут.

#Ольга Земскова
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