За цветы на участках будут штрафовать

Как пишет Infox, в категорию сорняков, которые будет запрещено выращивать на своей территории, попадут даже обычные ромашки и одуванчики. Юрист Егор Редин пояснил, что штрафы могут выписать в соответствии со статьей 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению», а сумма штрафов составит от 20 до 50 тысяч рублей – в зависимости от обстоятельств.