Город55
ГлавноеВсе новости
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек меньше моется из-за Путина

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек меньше моется из-за Путина

24 июня, 21:41
Фото: pxhere.com
Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек признался журналистам, что тратит сейчас меньше времени на ежедневные водные процедуры. Причиной политик назвал происходящие в мире события.

Роберт Хабек обвинил в сложившейся ситуации президента России Владимира Путина, пишет Pravda.Ru. Вице-канцлера Германии очень беспокоят актуальные вопросы, связанные с газоснабжением страны в предстоящий осенне-зимний период.

Если объемы поставок из Российской Федерации продолжат оставаться такими же низкими, природного газа Германии однозначно не хватит, предупредил Хабек. Дефицит «голубого» топлива приведет, по его словам, к тому, что отдельные промышленные отрасли попросту прекратят функционировать. Своих рабочих мест лишится, как следствие, огромная численность граждан.

В этой связи немецкий вице-канцлер призвал соотечественников к экономии.

«Я значительно сократил время принятия душа, - заявил Хабек - Никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь». 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18