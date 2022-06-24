Вице-канцлер Германии Роберт Хабек меньше моется из-за Путина

Если объемы поставок из Российской Федерации продолжат оставаться такими же низкими, природного газа Германии однозначно не хватит, предупредил Хабек. Дефицит «голубого» топлива приведет, по его словам, к тому, что отдельные промышленные отрасли попросту прекратят функционировать. Своих рабочих мест лишится, как следствие, огромная численность граждан.