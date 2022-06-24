Вице-канцлер Германии Роберт Хабек меньше моется из-за Путина

Роберт Хабек обвинил в сложившейся ситуации президента России Владимира Путина, пишет Pravda.Ru. Вице-канцлера Германии очень беспокоят актуальные вопросы, связанные с газоснабжением страны в предстоящий осенне-зимний период.
Если объемы поставок из Российской Федерации продолжат оставаться такими же низкими, природного газа Германии однозначно не хватит, предупредил Хабек. Дефицит «голубого» топлива приведет, по его словам, к тому, что отдельные промышленные отрасли попросту прекратят функционировать. Своих рабочих мест лишится, как следствие, огромная численность граждан.
В этой связи немецкий вице-канцлер призвал соотечественников к экономии.
«Я значительно сократил время принятия душа, - заявил Хабек - Никогда в жизни не принимал душ в течение пяти минут. Теперь справляюсь».