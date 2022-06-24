Венгрия призвала ЕС к началу переговоров с Россией

По мнению советника премьер-министра Венгрии, единственная альтернатива политике санкций — стол переговоров, в рамках которых необходимо обсуждать режим прекращения огня на территории Украины. Орбан убежден, что в этой ситуации поможет только дипломатия. Если текущая стратегия будет продолжаться, подчеркнул он, для Европы с рациональной точки зрения это кончится плохо.