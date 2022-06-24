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Венгрия призвала ЕС к началу переговоров с Россией

Венгрия призвала ЕС к началу переговоров с Россией

24 июня, 17:11
Фото: pxhere.com
По мнению венгерских властей, Евросоюз должен сосредоточиться на переговорах с российской стороной.

Советник главы правительства Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюз должен незамедлительно начать переговоры с Россией и отказаться от ввода новых санкций. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Reuters.

Балаж Орбан считает, что в конце концов Евросоюз окажется в позиции проигравшего, так как санкционные ограничения наносят основной удар по самому блоку. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии заключается в необходимости остановки процесса введения санкций.

По мнению советника премьер-министра Венгрии, единственная альтернатива политике санкций — стол переговоров, в рамках которых необходимо обсуждать режим прекращения огня на территории Украины. Орбан убежден, что в этой ситуации поможет только дипломатия. Если текущая стратегия будет продолжаться, подчеркнул он, для Европы с рациональной точки зрения это кончится плохо. 

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