Венгрия призвала ЕС к началу переговоров с Россией

Советник главы правительства Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Евросоюз должен незамедлительно начать переговоры с Россией и отказаться от ввода новых санкций. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Reuters.
Балаж Орбан считает, что в конце концов Евросоюз окажется в позиции проигравшего, так как санкционные ограничения наносят основной удар по самому блоку. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии заключается в необходимости остановки процесса введения санкций.
По мнению советника премьер-министра Венгрии, единственная альтернатива политике санкций — стол переговоров, в рамках которых необходимо обсуждать режим прекращения огня на территории Украины. Орбан убежден, что в этой ситуации поможет только дипломатия. Если текущая стратегия будет продолжаться, подчеркнул он, для Европы с рациональной точки зрения это кончится плохо.