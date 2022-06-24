В РЭК Омской области подробно рассказали о том, как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2022 года. Отмечается, что этом году изменение тарифов произойдет только раз в год.
Так, тариф на вывоз мусора не изменится, а значит, и стоимость услуги для населения также останется на уровне первого полугодия.
Холодная вода подорожает почти на 1 рубль, и с 1 июля тариф на холодное водоснабжение составит 19.87 руб/куб. м. Стоимость водоотведения, а со второго полугодия также вырастет и составит 23.18 руб/куб. м.
Отопление по тарифу АО «Омск РТС» по сетям МП Омска «Тепловая компания» также подорожает — с 1776.61 руб/Гкал до 1883.11 руб/Гкал.
Тариф на электричество для домов с газовыми плитами повысится с 4.48 руб/кВтч до 4.72 руб/кВтч. Омичи, которые пользуются электроплитами, будут платить 3.30 руб/кВтч.
Отмечается, что в регионе по-прежнему действуют льготные тарифы для некоторых категорий граждан. В следующий раз тарифы вырастут с 1 июля 2023 года.