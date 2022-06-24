Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

В Омске с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

24 июня, 18:43
Фото: 1MI
Ежегодное повышение тарифов.

В РЭК Омской области подробно рассказали о том, как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2022 года. Отмечается, что  этом году изменение тарифов произойдет только раз в год.

Так, тариф на вывоз мусора не изменится, а значит, и стоимость услуги для населения также останется на уровне первого полугодия.

Холодная вода подорожает почти на 1 рубль, и с 1 июля тариф на холодное водоснабжение составит 19.87 руб/куб. м. Стоимость водоотведения, а со второго полугодия также вырастет и составит 23.18 руб/куб. м.

Отопление по тарифу АО «Омск РТС» по сетям МП Омска «Тепловая компания» также подорожает — с 1776.61 руб/Гкал до 1883.11 руб/Гкал.

Тариф на электричество для домов с газовыми плитами повысится с 4.48 руб/кВтч до 4.72 руб/кВтч. Омичи, которые пользуются электроплитами, будут платить 3.30 руб/кВтч.

Отмечается, что в регионе по-прежнему действуют льготные тарифы для некоторых категорий граждан. В следующий раз тарифы вырастут с 1 июля 2023 года.

#Вода#Тарифы#Цены#Холодная вода#Питьевая вода#Омская область#Новости#Город#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18