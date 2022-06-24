В Москве местные жители открыли купальный сезон в центре города

Жаркая погода, установившаяся в Москве, подтолкнула местных жителей на оригинальные поступки. Так, группа мужчин, которые испытывали желание освежиться, решила открыть купальный сезон в самом центре столицы, сообщает 360tv.ru. Мужчины решили искупаться в водоеме на Чистых прудах. Заплыв очевидцы сняли на видео.
Повторять подобный заплыв настоятельно не рекомендуется даже в самую жаркую погоду, которая, по прогнозам, установится в Москве в начале следующей недели. Столичные власти напоминают: купаться можно исключительно в специально отведенных для этого местах.