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В Москве местные жители открыли купальный сезон в центре города

В Москве местные жители открыли купальный сезон в центре города

24 июня, 17:19
Фото: pxhere.com
Москвичи устроили заплыв на Чистых прудах в центре столицы.

Жаркая погода, установившаяся в Москве, подтолкнула местных жителей на оригинальные поступки. Так, группа мужчин, которые испытывали желание освежиться, решила открыть купальный сезон в самом центре столицы, сообщает 360tv.ru. Мужчины решили искупаться в водоеме на Чистых прудах. Заплыв очевидцы сняли на видео.

Повторять подобный заплыв настоятельно не рекомендуется даже в самую жаркую погоду, которая, по прогнозам, установится в Москве в начале следующей недели. Столичные власти напоминают: купаться можно исключительно в специально отведенных для этого местах. 

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