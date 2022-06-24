В деле омского экс-полицейского Лисицина появился новый эпизод о мошенничестве

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника полиции №5 УМВД России по городу Омску Михаила Лисицина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в покушении на мошенничество.
Следователи считают, что в декабре 2021 года полицейский убедил замдиректора некой компании в том, что может освободить его от уголовной ответственности за покупку партии нелегальных сигарет в 5 тыс пачек - вероятно, для продажи. Лисицин предположительно получил от предпринимателя 500 тыс рублей, но не успел их использовать, потому что его задержали - коммерсант обратился к силовикам.
В деле появился также новый эпизод. Как сообщили сегодня в прокуратуре, с 2018 по 2020 год Лисицин получил от того же предпринимателя 3 млн рублей. Он убедил бизнесмена, что поможет привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании, которые не возвращали ошибочно переведенные им 12 млн рублей.
Полицейского задержали в декабре прошлого года на основании материалов регионального УФСБ и ОРЧ собственной безопасности УМВД по Омской области. Обвиняемый не признал свою вину. Сейчас он находится под арестом. Лисицина уволили из органов внутренних дел за совершение порочащего проступка.
Уголовное дело передали в суд.