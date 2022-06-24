В деле омского экс-полицейского Лисицина появился новый эпизод о мошенничестве

Следователи считают, что в декабре 2021 года полицейский убедил замдиректора некой компании в том, что может освободить его от уголовной ответственности за покупку партии нелегальных сигарет в 5 тыс пачек - вероятно, для продажи. Лисицин предположительно получил от предпринимателя 500 тыс рублей, но не успел их использовать, потому что его задержали - коммерсант обратился к силовикам.