Упал с 10 этажа. В Омске на стройплощадке погиб монтажник

На место происхождения выехал заместитель прокурора Советского округа Омска Петр Байер для координации действий силовиков. Началась прокурорская проверка, во время которой будет изучена работа строителей и соблюдение ими техники безопасности. Ход доследственной проверки также стоит на контроле прокуратуры.