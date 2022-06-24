Упал с 10 этажа. В Омске на стройплощадке погиб монтажник

В пресс-службе Омской прокуратуры сообщили о трагедии в Советском округе Омска. В пятницу, 24 июня, на стройплощадке на улице Пригородной насмерть разбился рабочий.
Мужчина находился на 10-м этаже и выполнял монтажные работы. Около 16:00 часов омич сорвался и упал на землю. Омич скончался на месте.
На место происхождения выехал заместитель прокурора Советского округа Омска Петр Байер для координации действий силовиков. Началась прокурорская проверка, во время которой будет изучена работа строителей и соблюдение ими техники безопасности. Ход доследственной проверки также стоит на контроле прокуратуры.
За последнюю неделю это третий случай, связанный с травмами на стройплощадках. В Горьковском районе троих рабочих завалило бетонными плитами, еще один мужчина погиб, упав с высоты 9 этажа.