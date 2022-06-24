Украинских беженцев могут депортировать в Африку

Накануне, 23 июня Джонсон прибыл в столицу Руанды Кигали, где у него поинтересовались, будут ли британские власти депортировать в эту африканскую страну украинцев, незаконно въехавших в Великобританию. Британский премьер ответил, что украинцам выдаются сто тридцать тысяч виз, и для них организованы как минимум два маршрута для въезда в страну. А нелегалы — да, теоретически, они могут быть отправлены в Руанду, но такой вариант маловероятен, подчеркнул Борис Джонсон.