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Украинских беженцев могут депортировать в Африку

Украинских беженцев могут депортировать в Африку

24 июня, 19:57
Фото: piqsels.com
Английский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что в случае нелегального проникновения украинских мигрантов на территорию страны, они могут быть задержаны и высланы в Руанду.

В середине весны этого года власти Великобритании и африканской страны Руанды подписали миграционное соглашение, согласно которому британское правительство может депортировать в Руанду мигрантов-нелегалов или иных лиц, которые пытаются найти убежище — все это они получат там. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на издание Guardian.

Накануне, 23 июня Джонсон прибыл в столицу Руанды Кигали, где у него поинтересовались, будут ли британские власти депортировать в эту африканскую страну украинцев, незаконно въехавших в Великобританию. Британский премьер ответил, что украинцам выдаются сто тридцать тысяч виз, и для них организованы как минимум два маршрута для въезда в страну. А нелегалы — да, теоретически, они могут быть отправлены в Руанду, но такой вариант маловероятен, подчеркнул Борис Джонсон.

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