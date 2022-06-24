В омской Госавтоинспекции предупредили, что два дня, 25 и 26 июня, на Соборной площади будут действовать ограничения. Весь транспорт, в том числе общественный, будет двигаться по объездному пути, так как в центре Омска запланированы масштабные массовые мероприятия.
С 10:00 часов 24 июня до 6:00 часов 27 июня 2022 года будут перекрыты центральные улицы:
С 8:00 часов 24 июня на этих участках будет запрещена парковка любого транспорта, отметили в Госавтоинспекции.
Свои маршруты поменяют автобусы № 94, 500, 503 (при движении в направлении Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы поедут по улице Фрунзе с левым поворотом на улицу Герцена); № 73 (при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина); № 62 (до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Юбилейному мосту, улице Лермонтова, проспекту К. Маркса).
Еще одно изменения, которое касается общественного транспорта: после концерта и салюта омичей развезут по домам на 16 автобусах и 2 троллейбусах. Движение автобусов по маршрутам № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69 будет обеспечено до 24 часов.