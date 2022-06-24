Свои маршруты поменяют автобусы № 94, 500, 503 (при движении в направлении Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы поедут по улице Фрунзе с левым поворотом на улицу Герцена); № 73 (при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина); № 62 (до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Юбилейному мосту, улице Лермонтова, проспекту К. Маркса).