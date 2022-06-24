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Центр Омска перекроют на два дня из-за празднования Дня молодежи

Центр Омска перекроют на два дня из-за празднования Дня молодежи

24 июня, 19:11
Фото: 1MI
Ограничения введут на Соборной площади.

В омской Госавтоинспекции предупредили, что два дня, 25 и 26 июня, на Соборной площади будут действовать ограничения. Весь транспорт, в том числе общественный, будет двигаться по объездному пути, так как в центре Омска запланированы масштабные массовые мероприятия.

С 10:00 часов 24 июня до 6:00 часов 27 июня 2022 года будут перекрыты центральные улицы:

  • ул. Ленина на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок на участке от Соборной площади до ул. Певцова;
  • ул. Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до ул. Красина;
  • ул. Тарская на участке от ул. Ленина до ул. Красина.

С 8:00 часов 24 июня на этих участках будет запрещена парковка любого транспорта, отметили в Госавтоинспекции.

Свои маршруты поменяют автобусы № 94, 500, 503 (при движении в направлении Амурского поселка с моста имени 60 лет Победы поедут по улице Фрунзе с левым поворотом на улицу Герцена); № 73 (при движении с улицы Красный Путь будут следовать по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина); № 62 (до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский» с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональной, Герцена, Ленина, Юбилейному мосту, улице Лермонтова, проспекту К. Маркса).

Еще одно изменения, которое касается общественного транспорта: после концерта и салюта омичей развезут по домам на 16 автобусах и 2 троллейбусах.  Движение автобусов по маршрутам № 24, 32, 33, 34, 45, 46, 63, 69 будет обеспечено до 24 часов.

#Благоустройство города#День города#Центр города#Озеленение города#Омская область#Новости#Город#Ольга Акамова
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