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Целовал и трогал. Появились подробности домогательств омского педагога к ребенку

Целовал и трогал. Появились подробности домогательств омского педагога к ребенку

24 июня, 17:49
Фото: 1MI

Задержанный за домогательства педагог работал на омской станции юных техников

Это учреждение уже фигурировало в подобном скандале три года назад.

Городу55 стали известны некоторые подробности резонансного уголовного дела, которое следователи СКР по Омской области возбудили на 30-летнего педагога из-за домогательств к 10-летней девочке.

Как выяснилось, сам инцидент произошел в помещениях Областной станции юных техников, где в свободное от учебы времени и занималась потерпевшая школьница.

«Подозреваемый целовал девочку и трогал за интимные места», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Предварительно, на данном этапе, уже установлено три эпизода, которые и легли в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По ходатайству следствия, которое поддержали в прокуратуре Омской области, суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. По УК РФ педагогу грозит от 12 до 20 лет.

Добавим, что Областная станция юных техников уже попадала в подобный скандал в 2019 году. Тогда 35-летний преподаватель бесплатного кружка фотоискусства приставал к своим воспитанницам, многим из которых еще не было 14 лет. Фривольные переписки преподавателя, не оставившие сомнений в его намерениях, публиковал Город55.

В итоге фотографа отправили в колонию строгого режима на 9 лет.

#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск#Криминал#Педофил#Дети#Суд#Василий Попов
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