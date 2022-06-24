Целовал и трогал. Появились подробности домогательств омского педагога к ребенку

Городу55 стали известны некоторые подробности резонансного уголовного дела, которое следователи СКР по Омской области возбудили на 30-летнего педагога из-за домогательств к 10-летней девочке.
Как выяснилось, сам инцидент произошел в помещениях Областной станции юных техников, где в свободное от учебы времени и занималась потерпевшая школьница.
«Подозреваемый целовал девочку и трогал за интимные места», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Предварительно, на данном этапе, уже установлено три эпизода, которые и легли в основу уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
По ходатайству следствия, которое поддержали в прокуратуре Омской области, суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. По УК РФ педагогу грозит от 12 до 20 лет.
Добавим, что Областная станция юных техников уже попадала в подобный скандал в 2019 году. Тогда 35-летний преподаватель бесплатного кружка фотоискусства приставал к своим воспитанницам, многим из которых еще не было 14 лет. Фривольные переписки преподавателя, не оставившие сомнений в его намерениях, публиковал Город55.
В итоге фотографа отправили в колонию строгого режима на 9 лет.