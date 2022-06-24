Целовал и трогал. Появились подробности домогательств омского педагога к ребенку

Добавим, что Областная станция юных техников уже попадала в подобный скандал в 2019 году. Тогда 35-летний преподаватель бесплатного кружка фотоискусства приставал к своим воспитанницам, многим из которых еще не было 14 лет. Фривольные переписки преподавателя, не оставившие сомнений в его намерениях, публиковал Город55.