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Росприроднадзор: источником загрязнения воздуха в Омске стало горящее пометохранилище

Росприроднадзор: источником загрязнения воздуха в Омске стало горящее пометохранилище

24 июня, 11:39
Фото: Сергей Гузенко, предоставлено Городу55

На птицефабрику «Сибирскую» в Омске завели дело за пожар на пометохранилище

Полигон с птичьим пометом горит с начала мая — когда случились пожары в Называевске и Новоалександровке.

Проверка, которую по настоянию прокуратуры со 2 по 16 июня проводили специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, установила, что одним из крупных источников загрязнения воздуха в Омске и в пригородах стал именно пожар на пометохранилище птицефабрики.

Город55 уже сообщал, что пожар на пометохранилище АО «Продо Птицефабрика Сибирская» длится уже 1.5 месяца — с 6 мая. Изначально причиной стало возгорание сухой травы, после чего огонь перекинулся уже на сам полигон.

«В ходе проверки специалистами филиала «ЦЛАТИ по Омской области «ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» «Центр лабораторного анализа и технических измерений — прим. ред.) от стационарных источников выбросов предприятия проведены отборы проб промышленных выбросов по веществам, превышения ПДК которых зафиксировано 30.05.2022, а также пробы атмосферного воздуха с наветренной и подветренной сторон пометохранилища», — прописано в ответе на запрос Города55.
Сергей Гузенко, предоставлено Городу55

Анализ полученных результатов, как утверждают в Росприроднадзоре, говорит о том, что источником загрязнения атмосферного воздуха является пометохранилище AO «Продо Птицефабрика Сибирская», а конкретно горение помета, зафиксированное 6 мая 2022 года и продолжающееся до сих пор.

Итогом этой проверки стал акт, в котором зафиксированы все нарушения природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

«По всем фактам выявленных нарушений в отношении оговариваемого юридического лица ведется административное производство», — заверили в Росприроднадзоре.

Добавим, по заявлению министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, потушить зловонный пожар на птицефабрике должны в течение ближайших 10 дней.

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