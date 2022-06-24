Росприроднадзор: источником загрязнения воздуха в Омске стало горящее пометохранилище

Анализ полученных результатов, как утверждают в Росприроднадзоре, говорит о том, что источником загрязнения атмосферного воздуха является пометохранилище AO «Продо Птицефабрика Сибирская», а конкретно горение помета, зафиксированное 6 мая 2022 года и продолжающееся до сих пор.