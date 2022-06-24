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Расплатился 18 раз. В Омске ищут мужчину с чужой банковской картой

Расплатился 18 раз. В Омске ищут мужчину с чужой банковской картой

24 июня, 09:08
Фото: 1MI

Полиция ищет омича, платившего по чужой банковской карте

Мужчина находится в розыске.

В полицию обратился 23-летий омич, который рассказал, что потерял банковскую карту. После чего он начал получать сообщения о списании средств. Сумма ущерба составила 2 970 рублей.

Полицейские сделали запрос с банк и выяснили, что по потерянной карте расплатились 18 раз. После чего сотрудники ведомства просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что карточку использовал неизвестный мужчина.

Сейчас полиция его ищет. Омичей просят откликнуться, если они узнали мужчину по телефонам 79-35-02, 8-905-097-41-11 или 102.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция
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