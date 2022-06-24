Пятеро в больнице. В Омске автомобиль с пассажирами «улетел» в кювет

Сегодня, 24 июня, около 5:15 произошло серьезное ДТП на Сыропятском тракте. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по Сыропятскому тракту со стороны Ростовки в направлении улицы 10 лет Октября.
В районе СТН «Мир» он не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель и его пассажиры: 16-летний юноша, две 16-летние девочки и 35-летняя женщина.
Полицейские выяснили, что у водителя не было водительских прав. При этом в момент ДТП он находился в нетрезвом состоянии. На него завели административное дело. Проводится проверка.