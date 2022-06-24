Город55
ГлавноеВсе новости
Пятеро в больнице. В Омске автомобиль с пассажирами «улетел» в кювет

Пятеро в больнице. В Омске автомобиль с пассажирами «улетел» в кювет

24 июня, 13:03
Фото: 1MI

В Омске пять человек попали в больницу после ДТП на Сыропятском тракте

За рулем ехал нетрезвый молодой человек без прав.

Сегодня, 24 июня, около 5:15 произошло серьезное ДТП на Сыропятском тракте. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал по Сыропятскому тракту со стороны Ростовки в направлении улицы 10 лет Октября.

В районе СТН «Мир» он не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель и его пассажиры: 16-летний юноша, две 16-летние девочки и 35-летняя женщина.

Полицейские выяснили, что у водителя не было водительских прав. При этом в момент ДТП он находился в нетрезвом состоянии. На него завели административное дело. Проводится проверка.

Госавтоинспекция Омской области
#Происшествия#Вероника Жукова#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18