Появился список самых нервных профессий для омичей

В основном опрошенные переживают из-за слишком большого объема работы (46%), ненормированного графика (16%) и слишком быстрого темпа работы (15%). Также в числе причин находятся ссоры с коллегами, плохая оценка работы со стороны коллег или руководства, недовольство своими успехами и ссоры с начальством.