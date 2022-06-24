Появился список самых нервных профессий для омичей

Исследователи сайта Зарплата.ру выяснили, омичи каких профессий чаще всего испытывают стресс на работе. Оказалось, что 45% жителей считают свою профессию нервной. Еще 40% нервничают на работе время от времени.
Выяснилось, что самой нервная работа у водителей или таксистов. На втором месте в рейтинге расположилась профессия учителя, а на третьем – оператора колл-центра. С небольшим отставанием на четвертой строчке расположилась должность работника регистратуры.
Опрос показал, что 51% омичей считают работу на руководящей должности более напряженной, чем у рядовых сотрудников. Еще 44% убеждены, что все зависит от профессиональной среды.
В основном опрошенные переживают из-за слишком большого объема работы (46%), ненормированного графика (16%) и слишком быстрого темпа работы (15%). Также в числе причин находятся ссоры с коллегами, плохая оценка работы со стороны коллег или руководства, недовольство своими успехами и ссоры с начальством.