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Погорельцам из Омской области собираются «простить» долги по кредитам

Погорельцам из Омской области собираются «простить» долги по кредитам

24 июня, 16:03
Фото: 1MI

Омских погорельцев освободят от кредитов

Пострадавшие семьи освободят от долгов.

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ разработать дополнительные меры поддержки погорельцев из регионов Сибири, в том числе из Омской области. В частности, президент предложил освободить омичей от долгов по кредитам.

«До 1 сентября Центральный банк России должен проработать вопрос о реструктуризации кредитов для погорельцев», — говорится в указе президента России от 20 июня 2022 года.

Центробанк уже отреагировал на поручение президента и направил банкам рекомендацию реструктуризировать долги омичей, пострадавших во время пожара. С них не будут взыскивать оставшиеся долги и взыскивать заложенное имущество, а реструктуризацию не будут учитывать в негативном ключе при формировании кредитной истории.

Больше всего из-за майских пожаров в Омской области пострадали жители Называевска и поселка Новоалександровка под Омском. Огонь уничтожил 126 домов, в которых жил 391 человек. Все пострадавшие получили единовременную материальную помощь, еще  87 человек уже получили компенсационные выплаты. Напомним, пострадавшим от пожаров омичам предложили новое жилье или же его денежный эквивалент.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Пожары#Кредит#Финансы#Компенсация#Президент путин
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