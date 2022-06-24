Погорельцам из Омской области собираются «простить» долги по кредитам

Президент России Владимир Путин поручил ЦБ разработать дополнительные меры поддержки погорельцев из регионов Сибири, в том числе из Омской области. В частности, президент предложил освободить омичей от долгов по кредитам.
«До 1 сентября Центральный банк России должен проработать вопрос о реструктуризации кредитов для погорельцев», — говорится в указе президента России от 20 июня 2022 года.
Центробанк уже отреагировал на поручение президента и направил банкам рекомендацию реструктуризировать долги омичей, пострадавших во время пожара. С них не будут взыскивать оставшиеся долги и взыскивать заложенное имущество, а реструктуризацию не будут учитывать в негативном ключе при формировании кредитной истории.
Больше всего из-за майских пожаров в Омской области пострадали жители Называевска и поселка Новоалександровка под Омском. Огонь уничтожил 126 домов, в которых жил 391 человек. Все пострадавшие получили единовременную материальную помощь, еще 87 человек уже получили компенсационные выплаты. Напомним, пострадавшим от пожаров омичам предложили новое жилье или же его денежный эквивалент.