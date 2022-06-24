Погорельцам из Омской области собираются «простить» долги по кредитам

Больше всего из-за майских пожаров в Омской области пострадали жители Называевска и поселка Новоалександровка под Омском. Огонь уничтожил 126 домов, в которых жил 391 человек. Все пострадавшие получили единовременную материальную помощь, еще 87 человек уже получили компенсационные выплаты. Напомним, пострадавшим от пожаров омичам предложили новое жилье или же его денежный эквивалент.