Передали из руки в руки. Омская полиция вернула домой потерявшегося мальчика

Вчера вечером, 23 июня, в отдел полиции № 11 привезли 6-летнего ребенка. Полицейские узнали, что мальчик потерялся. Прохожие нашли его на улице 4-й Челюскинцев.
Мальчик рассказал, что приехал в гости к бабушке из Уссурийска. Ребенок катался на самокате с друзьями, а затем решил отправиться домой, но заблудился.
Полицейские оперативно выяснили, где может жить бабушка мальчика. Они отправились на место, и во дворе жилого дома на улице Нахимова встретили взволнованную женщину. Это оказалась мама мальчика.
Выяснилось, она только что позвонила в полицию, когда родственники искали ребенка во дворах. Мальчика передали маме.