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Передали из руки в руки. Омская полиция вернула домой потерявшегося мальчика

Передали из руки в руки. Омская полиция вернула домой потерявшегося мальчика

24 июня, 07:36
Фото: 1MI

В Омске пропавшего 6-летнего мальчика вернули маме

Мальчик катался на самокате с друзьями, а когда решил вернуться домой, понял, что заблудился.

Вчера вечером, 23 июня, в отдел полиции № 11 привезли 6-летнего ребенка. Полицейские узнали, что мальчик потерялся. Прохожие нашли его на улице 4-й Челюскинцев.

Мальчик рассказал, что приехал в гости к бабушке из Уссурийска. Ребенок катался на самокате с друзьями, а затем решил отправиться домой, но заблудился.

Полицейские оперативно выяснили, где может жить бабушка мальчика. Они отправились на место, и во дворе жилого дома на улице Нахимова встретили взволнованную женщину. Это оказалась мама мальчика.

Выяснилось, она только что позвонила в полицию, когда родственники искали ребенка во дворах. Мальчика передали маме.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Пропал ребенок#Поиск пропавших детей#Полиция
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