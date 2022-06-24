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Пельмени размером с бисер. Омский умелец приготовил микроужин

Пельмени размером с бисер. Омский умелец приготовил микроужин

24 июня, 15:45
Фото: 1MI

Омич приготовил пельмени размером в 1.5 миллиметра

Новая работа микроминиатюриста.

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко изготовил крошечные пельмени размером с бисер. Лакомство в диаметре всего 1.5 см, но, как уверяет создатель, оно сделано по рецепту и даже съедобно.

Мастер миниатюр рассказал корреспонденту RG.ru, что уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы официально зарегистрировать самые маленькие съедобные пельмени в мире.

«Пришлось подбирать консистенцию теста, самому рубить мясо. Обычный лук при таком измельчении сразу превращался в воду, поэтому вместо него в фарш добавлено зеленое перо. А чтобы склеить края пельменей, пришлось изготовить специальные микроскопические щипцы. Но все получилось. Я налепил целый лист 1.5-миллиметровых пельменей. И, конечно же, попробовал один из образцов», — цитирует издание Анатолия Коненко.

Ранее Коненко вместе с сыном изготовили еще одну кулинарную миниатюру — сантиметровый мангал и шашлык размером в несколько миллиметров. Блюдо, как и пельмени, оказалось съедобным.

 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Миниатюра#Пельмени#Анатолий Коненко
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