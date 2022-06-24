Пельмени размером с бисер. Омский умелец приготовил микроужин

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко изготовил крошечные пельмени размером с бисер. Лакомство в диаметре всего 1.5 см, но, как уверяет создатель, оно сделано по рецепту и даже съедобно.
Мастер миниатюр рассказал корреспонденту RG.ru, что уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы официально зарегистрировать самые маленькие съедобные пельмени в мире.
«Пришлось подбирать консистенцию теста, самому рубить мясо. Обычный лук при таком измельчении сразу превращался в воду, поэтому вместо него в фарш добавлено зеленое перо. А чтобы склеить края пельменей, пришлось изготовить специальные микроскопические щипцы. Но все получилось. Я налепил целый лист 1.5-миллиметровых пельменей. И, конечно же, попробовал один из образцов», — цитирует издание Анатолия Коненко.
Ранее Коненко вместе с сыном изготовили еще одну кулинарную миниатюру — сантиметровый мангал и шашлык размером в несколько миллиметров. Блюдо, как и пельмени, оказалось съедобным.