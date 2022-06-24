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Омские единороссы провели мастер-класс по скандинавской ходьбе

Омские единороссы провели мастер-класс по скандинавской ходьбе

24 июня, 15:00
Фото: Единая Россия
Победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Валерий Студеникин обучил пожилых омичей азам скандинавской ходьбы.

Мастер-класс в рамках партийного направления «Старшее поколение» прошел в Театральном сквере. На обучение собрались 15 пожилых омичей. Один из руководителей партийного проекта Татьяна Ханох показала, как делать разминку, дыхательную гимнастику, рассказала о пользе таких физических упражнений на свежем воздухе.

Единая Россия

Валерий Студеникин и Татьяна Ханох договорились о том, чтобы провести такой же мастер-класс на бульваре Веретено. Среди местных жителей организуют группы здоровья.

«Я много читал про скандинавскую ходьбу, про то, какую пользу приносят эти занятия, – делится Валерий Студеникин. – И я был приятно удивлён, что проводит эти занятия моя школьная учительница химии Татьяна Борисовна. В Кировском округе есть замечательное место для проведения спортивных и активных мероприятий на свежем воздухе – бульвар Веретено. И уже в самое ближайшее время проект «Единой России» «Старшее поколение» продолжится в шаговой доступности для жителей улиц Рокоссовского, Дианова, Фугенфирова и многих других».
Единая Россия

В рамках проекта «Старшее поколение» в Омской области неработающих пенсионеров обучают компьютерной грамотности. Также активисты проекта помогали пожилым жителям в период пандемии коронавируса.

Бесплатные мастер-классы по скандинавской ходьбе проводятся также в рамках проекта «Nordic Walking — северная ходьба — вид физической активности, доступный для всех», в 2021 году их посетило около 540 человек старшего поколения.

#Екатерина Чаплинская
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