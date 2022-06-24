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Новый клип Little Big о милитаризме стремительно набирает популярность

Новый клип Little Big о милитаризме стремительно набирает популярность

24 июня, 21:43
Фото: pxhere.com
Музыкальный коллектив Little Big во главе с солистом Ильей Прусикиным представила новый клип. Военную тематику новой композиции каждый понял по-своему.

Большие босы в клипе Generation cancellation играют в шахматы солдатами, стряхивая пепел в пепельницу, оказавшуюся городом, разрушенным в результате боевых действий. Люди с закрытыми ртами находятся под охраной вооруженных граждан. Белый дом при этом «обнуляет» мир путем нажатия на ядерную кнопку, пишут корреспонденты Pravda.Ru.

Следует отметить, что Прусикин играет в клипе абсолютно обнаженным, прикрывая тело гитарой. Ролик появился в Сети в ночь на 24 июня, и его просмотрели уже свыше 200 тысяч пользователей.

"Давно не было ничего свежего и вот, наконец, особая песня с клипом который имеет смысл. Что тут еще сказать, молодцы Little Big", - прокомментировал клип один из пользователей.

Авторы других отзывов называют Little Big креативной и смелой группой.

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