Новый клип Little Big о милитаризме стремительно набирает популярность

Большие босы в клипе Generation cancellation играют в шахматы солдатами, стряхивая пепел в пепельницу, оказавшуюся городом, разрушенным в результате боевых действий. Люди с закрытыми ртами находятся под охраной вооруженных граждан. Белый дом при этом «обнуляет» мир путем нажатия на ядерную кнопку, пишут корреспонденты Pravda.Ru.
Следует отметить, что Прусикин играет в клипе абсолютно обнаженным, прикрывая тело гитарой. Ролик появился в Сети в ночь на 24 июня, и его просмотрели уже свыше 200 тысяч пользователей.
"Давно не было ничего свежего и вот, наконец, особая песня с клипом который имеет смысл. Что тут еще сказать, молодцы Little Big", - прокомментировал клип один из пользователей.
Авторы других отзывов называют Little Big креативной и смелой группой.