Ничего святого. 30-летнего педагога из Омска заподозрили в приставании к ученице

Прокуратура Октябрьского округа Омска поддержала предложение отправить под стражу 30-летнего педагога, которого подозревают в приставании к 10-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, мужчина работал в учреждении дополнительного образования. К нему на занятия на каникулах приходила 10-летняя школьница, и в июне 2022 года мужчина трижды совершил в отношении нее некие насильственные действия сексуального характера.
После того, как родители девочки узнали о случившемся, омича задержали. Его отправили на два месяца под стражу, так как следователи опасаются, что он сможет оказать давление на семью школьницы.
Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» стоит на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.