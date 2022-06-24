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Ничего святого. 30-летнего педагога из Омска заподозрили в приставании к ученице

Ничего святого. 30-летнего педагога из Омска заподозрили в приставании к ученице

24 июня, 17:36
Фото: 1MI

В Омске 30-летний педагог приставал к 10-летней ученице

Преподавателя отправили в СИЗО.

Прокуратура Октябрьского округа Омска поддержала предложение отправить под стражу 30-летнего педагога, которого подозревают в приставании к 10-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина работал в учреждении дополнительного образования. К нему на занятия на каникулах приходила 10-летняя школьница, и в июне 2022 года мужчина трижды совершил в отношении нее некие насильственные действия сексуального характера.

После того, как родители девочки узнали о случившемся, омича задержали. Его отправили на два месяца под стражу, так как следователи опасаются, что он сможет оказать давление на семью школьницы.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» стоит на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

#Общество#Новости#Омская область#Насилие#Ребенок#Педагог#Насильственные действия сексуального характера#Ольга Акамова
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