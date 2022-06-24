Нелепое ДТП. В Омской области подросток на мопеде наехал на мальчика

ДТП произошло вчера около полпервого ночи в поселке Черлак на улице Ленина. 16-летний подросток решил покататься ночью на мопеде «Альфа». У парня не было прав, возможно, поэтому он ехал по пешеходной дорожке, но не заметил в темноте пешехода.
В итоге подросток сбил 12-летнего мальчика. В УГИБДД по Омской области сообщают, что ребенку потребовалась медицинская помощь, о госпитализации не сообщается.
На 16-летнего водителя мопеда возбудили административное дело за управление транспортом без прав и за движение по пешеходной дорожке.