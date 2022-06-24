На вооружении у МЧС появится подводный беспилотник-планер

Для того, чтобы контролировать радиационные объекты, в том числе, затопленные твердые радиоактивные отходы и реакторные отсеки в Карском море, спасатели применяют подводные спектрографы. Специально для мониторинга организуются кратковременные экспедиции, однако они проводятся нечасто — не более двух раз в год. Кроме того, используемые приборы не обладают способностью для определения наличия радионуклидов — необходим набор определенного времени экспозиции.