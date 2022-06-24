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На вооружении у МЧС появится подводный беспилотник-планер

На вооружении у МЧС появится подводный беспилотник-планер

24 июня, 17:14
Фото: pxhere.com
Подводный беспилотник-планер в МЧС будет использоваться для оценки уровня радиации.

Отечественные инженеры разработали для МЧС подводный беспилотник-планер, при помощи которого можно будет обследовать опасные с точки зрения радиации объекты. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». К серийному производству он будет готов через три или четыре года, о чем рассказал советник генерального директора Научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» Владислав Занин.

Прототип беспилотника-планера был презентован в рамках ПМЭФ в 2022 году. Разработчики оборудования в настоящее время работают над его преобразованием в специализированную технику из образца. Этот процесс завершится в течение нескольких лет, после чего будет запущено серийное производство.

Для того, чтобы контролировать радиационные объекты, в том числе, затопленные твердые радиоактивные отходы и реакторные отсеки в Карском море, спасатели применяют подводные спектрографы. Специально для мониторинга организуются кратковременные экспедиции, однако они проводятся нечасто — не более двух раз в год. Кроме того, используемые приборы не обладают способностью для определения наличия радионуклидов — необходим набор определенного времени экспозиции.

Все перечисленные проблемы решаются беспилотниками — они функционируют автономно, в течение месяца, и передают информацию в ВЦ. В перспективе их можно будет применять в рамках мониторинга экологической обстановки в целом. Как подсчитали разработчики, МЧС потребуется несколько десятков таких аппаратов.

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