Минцифры: сайт «Госуслуги» России подвергся DDoS-атаке со стороны Украины

«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на сайт «Госуслуги», инициированные со стороны Украины», - из сообщения ведомства в Telegram. Информацию опубликовал RT.
По данным министерства, со стороны Украины объявили, что приоритетная цель атак – парализация предоставления важнейших соцуслуг в России, было опубликовано более 50 IP-адресов для кибератак.
В ведомстве сообщили, что пиковая нагрузка на портал составляла до 340 тысяч запросов в секунду.
При этом атакам подвергается как портал госуслуг, так и мобильное приложение и платежная система.
Глава департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил – в кибератаках против инфраструктуры РФ задействованы самое меньшее 22 хакерские группировки.
В МИД России заявили, что если киберпровокация со стороны Украины будет продолжаться, последует твердый ответ.