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Минцифры: сайт «Госуслуги» России подвергся DDoS-атаке со стороны Украины

24 июня, 12:43
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России зафиксировали со стороны Украины мощную DDoS-атаку на портал госуслуг.

«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на сайт «Госуслуги», инициированные со стороны Украины», - из сообщения ведомства в Telegram. Информацию опубликовал RT.

По данным министерства, со стороны Украины объявили, что приоритетная цель атак – парализация предоставления важнейших соцуслуг в России, было опубликовано более 50 IP-адресов для кибератак.

В ведомстве сообщили, что пиковая нагрузка на портал составляла до 340 тысяч запросов в секунду.

При этом атакам подвергается как портал госуслуг, так и мобильное приложение и платежная система.

Глава департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил – в кибератаках против инфраструктуры РФ задействованы самое меньшее 22 хакерские группировки.

В МИД России заявили, что если киберпровокация со стороны Украины будет продолжаться, последует твердый ответ.

#Ольга Земскова
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