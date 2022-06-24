Катар потребует от ЕС подписания долгосрочных контрактов на поставку газа

В сообщении говорится, что один из ведущих мировых экспортеров СПГ, государство Персидского залива, потребует от стран ЕС подписания долгосрочных контрактов. Об этом пишет RT.
По мнению властей ЕС условия Катара «слишком жесткие», так как они представляют покупателям немного возможностей для перенаправления поставок.
Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с Катаром в области энергетики, предусматривающее возможность поставок СПГ в Германию.
Как сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, Германия скоро получит в распоряжение первые мобильные терминалы по приему газа.