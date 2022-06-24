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Как сравнить все доступные предложения по займам на карту и выбрать то, что нужно вам

Как сравнить все доступные предложения по займам на карту и выбрать то, что нужно вам

24 июня, 19:51
Фото: 1MI
Микрозаймы - сложная вещь, которая в определённые моменты жизни требуется многим. К ним относятся по-разному: кто-то с недоверием, а кто-то уже несколько раз пользовался этим финансовым продуктом и не собирается от него отказываться.

Как получить самый выгодный займ на карту и сравнить лучшие предложения, которые имеются в вашем городе?

Сервис Сравни.ру предлагает возможность сравнить все доступные микрокредиты и организации, которые их предлагают. Как выбрать подходящую МФО и взять займ на карту без отказа?

Как выбрать микрофинансовую организацию

Чтобы выбрать подходящее предложение по микрокредитам, нужно обратить внимание на:

  • минимальную и максимальную сумму кредита;
  • максимальную процентную ставку (по российским законам не может превышать 1% в день);
  • срок возврата (обычно составляет максимум месяц);
  • как выдаётся микрокредит - на карту или лично;
  • учитывает ли компания кредитную историю заёмщиков.

Если вы собираетесь взять небольшую сумму денег на небольшой же срок, микрозайм будет оптимальным вариантом. Это проще, чем занимать у знакомых, и реальнее, чем взять кредит в банке, где одобряют только суммы не менее нескольких сотен тысяч рублей и только после длительного оформления.

Сравнение нескольких МФО

Чтобы понять, какое предложение вам нужно, лучше воспользоваться сервисами сравнения. Один из ярких примеров - сайт Сравни.ру. Он сразу выдаёт вам несколько подходящих компаний, которые предоставляют подобные услуги.

Нагляднее всего будет сравнение в виде таблицы. В ней должны быть такие колонки, как название предприятия, его максимальная процентная ставка (есть много микрокредитов с процентами менее 1% в день), возможность первого беспроцентного займа, возможность получения денег онлайн на карту и другое.

Если вы ищете микрокредит в МФО без отказа на карту, можно смотреть информацию, касающуюся кредитной истории. Это особенно актуально для людей, которые уже брали деньги в долг и просрочивали возврат. Таким часто отказывают в банках, но при выдаче денег в МФО такое случается куда реже.

С сервисами, предназначенными для сравнения предложений, вам будет проще выбрать самый выгодный кредит или другие финансовые продукты. Сотрудничайте только с надёжными проверенными компаниями с хорошей репутацией, всегда подтверждайте свою личность перед получением средств в кредит от таких организаций.

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#Екатерина Чаплинская
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